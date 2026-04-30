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港媒：中國史學大老楊念群陷性醜聞

中央社／ 香港30日電

香港明報今天報導，中國大學的性醜聞可謂屢見不鮮，最新有史學大老楊念群身陷其中。楊念群外曾祖父是晚清民國名流梁啟超。

據報導，62歲的楊念群是中國史學界領軍人物，目前是中國人民大學清史研究所教授並身兼國家清史編纂委員會委員、中國人民大學史學理論研究所所長。

報導表示，楊念群「風度翩翩」，而且出身名門，曾祖父和外曾祖父分別是晚清民國名流楊度、梁啟超。

但這名史學大老最近卻身處風口浪尖，原因是一名劉姓女子實名舉報他與多名女性「保持不正當關係」，「利用學術地位進行情感操控與資源交易」。

報導指出，劉姓舉報人自稱於2020年7月是人大清史所碩士生，COVID-19疫情期間旁聽楊念群的網課；2021年，她見到自稱單身的楊念群，兩人迅速發展「師生戀」。

劉姓女子表示，今年2月，看到楊念群的電郵中有大量塵封的歷史郵件，其中一封撰寫人姓沈，時間是2006年，信中寫道：「你到底什麼時候離婚？我已經等了太久，我不能沒有名分。我想要你的孩子。」

據報導，這名沈姓女子目前任職於中國社科院。

劉姓女子後來又發現，與楊念群有長期情感糾葛的女性可能超過10人，當中包括北京清華大學一名顏姓副教授，楊念群還涉嫌利用評委身分，幫助她獲得「新史學青年著作獎」。

報導表示，劉姓女子的實名舉報在中國網上引發巨大反響，楊念群的「大儒」形象崩塌。

有網友發現，人大清史所官網已經刪去楊念群的資料，清華和社科院相關單位的官網也分別刪去了顏姓和沈姓女子的資料。

報導同時表示，中國大學性醜聞可謂屢見不鮮，此前著有「天朝的崩潰」、同樣也是著名清史專家的茅海建，擔任澳門大學教授期間遭女學生指控強行擁抱，被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月，緩刑兩年。

2024年，中國人民大學文學院前黨委書記兼副院長王貴元被女博士生舉報性騷擾且強制猥褻，其後遭開除。

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