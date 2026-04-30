香港天文台天氣預報「4年285次失準」 低於可接受水平僅56分

香港天文台每日向公眾發布8次天氣預報，按指引使用客觀預報驗證系統評分，達85分或以上才視為準確。審計署審查天文台2021年1月至去年10月期間發布的1萬4120次天氣預報，結果有285次評分低於70分，即低於「可接受水平」，平均僅56分。

大公、文匯報報導，審計署建議天文台探討氣象預測科技的最新發展，加強應對極端天氣的能力。天文台回應時表示，日後會繼續應用最新的預報科技以提升預報能力。

此外，天文台預測總部逢周一至周五每日舉行兩次例行「天氣會商」，亦期望科學主任職系人員每年出席至少50次，以匯聚經驗協助當值預報小組評估當前情況。惟審計署審查2025年紀錄發現，在65名相關人員中，有29人（45%）出席次數低於50次。天文台解釋，由於去年惡劣天氣頻繁導致職務繁重，不過，審計署仍敦促天文台採取措施改善出席率，並更新相關員工通告。

審計署亦發現「打電話問天氣」熱線系統近年使用量有下降趨勢，每年回答來電的數目由2021年的510萬通跌至去年的370萬通，減少27%。天文台回應時表示，近年智能電話普及，公眾可以透過「我的天文台」手機應用程式獲取天氣資訊，不過很多用戶仍會使用「打電話問天氣」系統，例如一些長者或視障者使用電話系統查詢天氣比較方便。天文台表示計畫更新系統，加入語音識別功能。