4639萬存款被轉走…盜用銀行員輕生獲救被捕 儲戶卻討不回錢

吉林省兩名儲戶近日反映，稱其存在扶餘惠民村鎮銀行合計1800萬元（人民幣，下同）（約新台幣8351萬元）存款離奇失蹤，其中一名受害儲戶說，銀行員工趙某麗向她坦承因投資股市私自轉走她帳戶內1000萬元（約新台幣4639萬元），稱會盡快還款，但事發數月都沒收到還款，銀行人員也藉故拖延兌付，她的公司沒有這筆錢都快要倒閉了。另一名受害儲戶懷疑自己的存款也被趙某麗盜走。但趙某麗在案發後輕生獲救並已被逮捕，「等司法結論」成了銀行拒絕還款的藉口，讓她崩潰。

「我卡裡的1000萬元只剩下1萬多元了，我都懵了」，受害儲戶陳冰（化名）向大象新聞求助稱，2025年10月28日，她在吉林省扶餘市的扶餘惠民村鎮銀行存入1000萬元，她身分證等不離身，一個月多後計畫使用這筆資金時，發現帳戶內僅餘1萬多元，銀行紀錄顯示她的銀行卡在2025年12月13日被銀行員工趙某麗監守自盜，辦理掛失並補辦新卡，將卡裡1000萬元轉給了趙某麗。

2025年11月10日，扶餘市的王鳳在扶餘惠民村鎮銀行存了800萬元，2026年1月發現存單被掛失，本金被人轉走，王鳳推測轉走她存款的很可能也是趙某麗，「趙某麗找我說惠民村鎮銀行上班有任務，存款還多送大米、白麵，讓我存的」。

陳冰曾聯繫趙某麗，對方承認在銀行同事違規協助下，私自掛失、補辦銀行卡並轉走1000萬元，並稱資金被她投入股市投資，會盡快提現還款。但陳冰等待了十幾天都未等到，支行行長也不管，她要求銀行立即履行兌付義務。

2025年12月，扶餘惠民村鎮銀行被吉林農商銀行合併，總行工作人員承諾趙某麗會在七天內將錢轉回陳冰帳戶，但仍然沒下文，卻收到趙某麗試圖輕生的消息。「她私下還欠了很多人錢，個人借貸，別人找她要債，她喝藥了想自殺」，陳冰說，趙某麗經搶救後脫離生命危險，公安機關以非法吸收公眾存款、職務侵占兩項罪名立案，檢察機關已批准逮捕。

如今，距事發已幾個月，存款遲遲無法取出，陳冰和王鳳精神瀕臨崩潰。 「現在錢拿不回來，給員工發不下來工資了，公司面臨倒閉」，陳冰說，她經營著一家數百人的公司，這筆錢是她的企業備用金，公司陷入了極大的危機。

涉事銀行一位工作人員表示，「我們自查結果是她違規了，需要等到該事件有『司法結論』後才能處理陳冰與王鳳的存款問題」。國家金融監督管理總局吉林監管局人員表示，監管機構只能協調督促，無法強制銀行立即賠付。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，銀行工作人員趙某麗是典型的職務侵占行為，銀行以該案件尚未定論，拒絕支付款項，明顯不符合法律規定。