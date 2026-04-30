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親媽都聽不出…「太乙真人」配音員聲音遭AI盜用 數量超700例

世界日報／ 中國新聞組／北京30日電
太乙真人配音演員張珈銘稱聲音遭AI盜用，數量超700例。圖為「哪吒之魔童鬧海」劇照。(取材自紅星新聞)
太乙真人配音演員張珈銘稱聲音遭AI盜用，數量超700例。圖為「哪吒之魔童鬧海」劇照。(取材自紅星新聞)

不久前，呂艷婷、張珈銘、季冠霖和邊江等配音演員發布聲明，對AI配音侵權的行為予以譴責，並呼籲抵制AI仿聲。在動畫電影「哪吒之魔童鬧海」中為太乙真人配音的張珈銘稱，聲音遭AI盜用，數量超700例，「連親媽都聽不出」；已有五個商業項目終止合作，「對方稱AI更便宜」。

紅星新聞報導，這兩年，AI發展迅速，但侵權案例也越來越多，配音演員維權之路最困難的是什麼？他們發聲之後遭遇的AI侵權變少沒有？張珈銘日前表示，他的聲音被盜始於2020年。那時AI技術尚未普及，盜用方式還較為「原始」—截取電影畫面配以他的原聲，在網絡廣泛傳播。

真正讓他感到「恐怖」的，是2025年7月。那天，一位朋友發來一段視頻，聲音與他極其相似卻並非他所配，張珈銘這才意識到自己的聲音已被AI大規模模仿。

後來，張珈銘的媽媽還接到一通房地產促銷電話，電話那頭正是用AI合成張珈銘的聲音打來的，但他媽媽並不知道，掛斷電話後，還特意打電話給兒子：「珈銘，我今天聽到你的廣告了，賣房子的。」張珈銘當場愕然：「我沒有給賣房子的人打過廣告啊。」

此前，張珈銘和團隊花了一天時間統計AI盜用其聲音的案例，結果數量就超過700例。他說，「哪吒」這一IP是重災區，不僅是他本人，呂艷婷、楊衛、陳浩等多位為「哪吒」配音的演員，其聲音均遭盜用。

張珈銘曾與同行們多次溝通，大家皆感無奈；張珈銘善意提醒對方侵權時，竟被回覆：「你就是個配音的，不得了了…等你告完了我自然就下架。」

AI侵權也衝擊張珈銘的事業，「目前已有5個商業項目終止合作。」張珈銘說。對方給出的理由很直白：「AI更便宜」「聲似就可以了」……原本簽署年框的訂單，逐漸流失。

張珈銘曾嘗試維權，但過程遠比想像中艱難。張珈銘和團隊曾走完一例流程，花費約3萬元，然而最終發現，侵權方竟是一名13歲的未成年人。「我無法起訴一個孩子，但前期的成本已經全部投入進去了。」張珈銘說，截至目前，他沒有一例維權成功。

雖然遭遇被AI盜聲，但這並不意味著張珈銘拒絕AI。恰恰相反，他正在主動擁抱這項技術。「AI沒有錯，犯錯的是使用它的人。」張珈銘說。

張珈銘。(取材自紅星新聞)
張珈銘。(取材自紅星新聞)

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