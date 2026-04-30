福建陸客追藍眼淚…大批「藍色垃圾」遍布沙灘綿延2公里

正值藍眼淚觀賞季，大陸福建平潭海灘吸引了不少遊客到訪。不過就有網友拍片稱，平潭一處海灘上遍佈遊客遺棄的藍色塑膠鞋套。當地文旅部門表示，將目前已經成立聯動機制，會引導遊客文明觀賞，並做好垃圾清理工作。

有博主拍片稱，在福建平潭一處海灘遍佈遊客遺棄的藍色塑膠鞋套，該名博主質問：「一地的幾公里的垃圾，至少有兩公里的垃圾，能不能把一次性腳套帶上岸？」還有當地網友發佈影片稱，在海灘收拾垃圾時，有的鞋套卡在沙裏用力才能拽出，還有的垃圾被海水帶往深處無法處理。

另有影片可見，除了鞋套，沙灘上還有燃放過的煙花包裝等垃圾。

不少網友也在評論區譴責不文明行為：「出去玩就有點兒素質，看給人家嚯嚯成什麼樣了都。」「昨天去海邊也是有人亂丟的水瓶，甚至喝完的椰子。」「一些人努力維持的生態環境，總被一群醜惡又無知的人頻繁搞破壞。」

平潭文旅回應

《新京報》報導，4月27日，平潭文旅部門職員解釋稱，目前是「藍眼淚」觀賞季，大量遊客「追淚」，所以海灘遺留垃圾較多。目前已經成立聯動機制，會引導遊客文明觀賞，並做好垃圾清理工作。

藍眼淚是什麼？

據了解，平潭是中國「藍眼淚」出現頻率最高的地區之一，有「追淚」勝地之稱。「藍眼淚」是一種海洋生物發光自然現象，常出現在春季至初夏。

該景觀由夜光藻等海洋浮游生物在特定環境條件下大量聚集，並受海浪擾動發光所致。因夜間海浪拍打岸邊泛出幽藍熒光，宛如藍色眼淚而得名。

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文章授權轉載自《香港01》