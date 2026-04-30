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公司裝針孔攝影機對準辦公桌 產後女員工「擠奶被拍」判決出爐

香港01／ 撰文：許靖雯
北京一家公司裝針孔攝影機對準辦公桌，拍到產後女員工擠奶畫面。示意圖／ingimage
北京一家公司裝針孔攝影機對準辦公桌，拍到產後女員工擠奶畫面。示意圖／ingimage

中國大陸北京一名在建築裝飾工程公司工作十年的趙姓女員工，於哺乳期復工後，發現辦公室天花板竟然裝有偽裝成煙感器的針孔攝影機，且正對其辦公桌。事後趙女士憤而報警並將公司告上法庭。4月27日，北京朝陽法院作出一審判決，裁定公司行為侵犯私隱權，須刪除影片、書面道歉並賠償精神損害撫慰金5000元（人民幣，下同）（約新台幣2.3萬元）。

煙感器藏針孔攝影機　正對哺乳期員工

據《北京青年報》報道，趙女士在北京一家公司擔任行政工作有10年，於2024年9月底產假結束返崗。她所在的辦公室面積約20平方米，有四個工位，但長期僅有她一人辦公。10月12日，趙女士察覺天花板異樣：「這麼小的面積，為何要裝兩個煙感器？」仔細察看下，赫然發現其中一個竟藏有針孔攝影機，且正對其坐位方向。

趙女士悲憤表示，自己正處於哺乳期，每日需在辦公室內擠奶，該空間涉及諸多個人私隱場景。而公司擅自安裝隱蔽針孔攝影機，令其私隱毫無保留暴露。

雖然之後公司將偽裝的針孔攝影機更換為正常設備，但趙女士身心受創，日常工作壓力巨大，遂將公司起訴到法院，要求銷毀影片，並賠禮道歉和做出賠償。

法院：不得以隱蔽方式侵擾員工合理私隱

4月27日，被告公司代理人在庭上辯稱，監控是為了經營管理需要，於2024年10月8日正常安裝，已告知公司員工，且安裝閉路電視之前，趙女士此前已被調往昌平區的辦公地點工作，認為該辦公室並非趙女士的辦公地點，因此安裝針孔攝影機與她無關。

然而，法院審理後認為，案涉區域為可上鎖的封閉辦公室，原告有固定工位。法官強調，用人單位安裝閉路電視必須遵循合法、正當、必要原則，不得以隱蔽方式侵擾員工的合理私隱期待。另外，公司安裝偽裝成消防設備的鏡頭，並未向趙女士明示並取得其同意，也未能證明採用此種隱蔽方式具有「不可替代」的必要性。

最後朝陽法院當庭宣判，要求被告公司於判決生效七日內，銷毀所有涉及趙女士的影片數據，並作出書面道歉，及賠償精神損害撫慰金5000元。

趙女士於獲勝訴後呼籲，女性在職場遭遇類似侵權行為時，應勇敢拿起法律武器，保障自身合法權益。

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文章授權轉載自《香港01》

北京 哺乳 針孔攝影機

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