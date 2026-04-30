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將創新高 陸五一假期估跨區流動15.2億人次

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
今年大陸五一小長假有五天，預計全社會跨區域人員流動量將創歷史新高，達到十五點二億人次。圖為四月二十五日小朋友在二○二六福州「五一」文旅主題活動現場觀看糖畫技藝展示。（新華社）
今年大陸五一小長假有五天，預計全社會跨區域人員流動量將創歷史新高，達到十五點二億人次。圖為四月二十五日小朋友在二○二六福州「五一」文旅主題活動現場觀看糖畫技藝展示。（新華社）

今年大陸五一小長假有五天，將自五月一日開始。官方表示，五一假期，全社會跨區域人員流動量將創歷史新高，預計將達十五點二億人次，日均三點○四億人次，同比增長百分之四。

大陸交通運輸部二十八日舉行記者會，兩位新任發言人亮相，分別是政策研究室侯振興、綜合規劃司副司長劉東。

該部運輸服務司副司長高博指出，根據初步分析研判，五一假期期間全大陸的全社會跨區域人員流動量將創歷史同期新高。預計將達十五點二億人次，日均三點○四億人次，同比增長百分之四。同時單日人流、客流、車流將創歷史同期新高，其中又以公路出行占主導，預計假日期間公路人員流動量占比約為百分之九十一點六。鐵路、民航保持預計假日客流分別達一點○七億人次、一一七五萬人次。

此外，據大陸國家移民管理局預測，五一小長假全大陸口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員將達二百二十五萬人次，單日最高通關量將突破二百四十萬人次。大型國際機場口岸出入境客流增長明顯，毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續高位運行。日前該局已做好五一假期口岸邊防檢查工作專門部署，要求全大陸邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、確保大陸公民出入境通關排隊不超過三十分鐘。

中國旅遊報引述眾信旅遊的數據顯示，出境旅遊方面，加拿大、義大利等長距離出境遊依然受到追捧，短距則有中亞五國、蒙古國、南韓等地產品備受歡迎。

此外，受中東局勢和油價波動影響，去往東南亞、大洋洲航班大幅縮減，部分原本計畫出境的遊客轉為大陸境內長線旅遊。

流量 大陸

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