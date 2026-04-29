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醫師、律師助犯案？香港「新型碰瓷黨」橫行 受害者慘被索天價賠償

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
圖為香港尖沙咀街頭。圖／中通社
圖為香港尖沙咀街頭。圖／中通社

香港「新型碰瓷黨」案，因醫生律師捲入犯案引動社會關注，香港律師會二十九日公告委託律師事務所介入涉事的一間律師行，對其進行調查。

今年一月以來，香港揭發「新型碰瓷黨」案，指其不再是大陸「肉身撞車 」的低級騙術，而是結合法律專業、醫療報告的「高技術含量」詐騙。在具體個案中有駕駛者遭遇輕微交通，一時間後收到律師信、醫療報告等索取數十萬港元的賠款。

「新型碰瓷黨」 的詐騙手法橫行，被香港媒體揭露，有電視節目說，在香港撈敲詐勒索集團，典型案情是在輕微交通意外發生超過一年後，出現一至多位醫生同律師為事件中輕微受傷甚至沒受傷的涉及人士，虛報受到重傷兼要長期停工養病，並向涉案人士索取天價賠償，報導指受害者同施害者皆眾多，金額龐大，活躍最少幾年。

香港警方曾採取行動，拘捕涉案夫婦及兩名醫生，並搜查懷疑涉案的律師行。香港警方商業罪案科當時說，警方自年初調查懷疑涉及交通意外索償詐騙，即「新型碰瓷黨」案，接獲超過四百宗相關個案，包括來自保險業聯會轉介、多間保險公司報案和市民舉報，索償金額總達一億零六百萬港元，近七成涉及同一所律師行。香港警方又說，截至三月中，共二十人被捕，當中包括律師行職員、醫生和申索人。

但涉事律師行事後周一向香港高等法院申請司法覆核，指警方當日檢走的其中六十六個文件夾受到「法律專業保密特權」保護，若沒有法庭命令或警方沒有更強證據，相關文件資料不應被披露及檢視。

香港律師會說，高度關注林逸華律師行被懷疑涉及「碰瓷黨」事件，理事會根據《法律執業者條例》行使權力對律師行進行調查，經審閱檢取的檔案及文件後，理事會信納有初步證據顯示，有理由懷疑該律師行的律師或僱員涉及不誠實行為，或該律師行未有遵從《律師帳目規則》。

香港律師會說，理事會決議介入該律師行的業務，以保障公眾及客戶的利益。律師會現已委任羅拔臣律師事務所為介入中介人，而介入行動已於四月二十九日展開。

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