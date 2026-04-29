大陸五一假期請4休11 多地發紅包搶遊客拼消費

中國官方多舉措刺激內需消費，今年五一假期只要請假4天就可連休11天，加上許多學校放春假助攻，親子遊預訂量飆漲，今年五一假期人員流動量預期將創新高，多地狂撒紅包吸引遊客拼消費。

中國今年五一勞動節法定假期5天（5月1至5日），如果4月27至30日（節前4天）或5月6至9日（節後4天）請假4天，就可連休11天。加上多地學校放2至3天的春假，也刻意配合五一假期連休，促使五一假期旅遊消費看漲。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，今年五一假期將有多個省市逾60個地方的中小學生將有「超長五一假期」。

中國多家線上旅遊平台的報告顯示，首個「春假+五一假期」的聯動，加上五一前後「請4休11」的「拼假」，形成從4月24日持續至5月10日一共17天的旅遊高峰。

繼去年中國五一假期全社會人員流動量14.67億人次創新高，春秋旅遊的報告顯示，截至目前，今年中國五一假期國內旅遊預訂人次比去年增長近20%。

中國交通運輸部運輸服務司副司長高博昨天在新聞發布會預估，今年五一假期，全社會跨區域人員流動量將創歷史新高，預計將達15.2億人次，年增4%。

報導提到，受到國際燃油價格波動影響，今年五一假期機票價格已達近年高點。因為出境旅遊不確定性增加，不少遊客轉而尋找「國內深度體驗遊」。

由於五一假期實質拉長，旅遊平台「去哪兒」資料顯示，今年五一假期的出行峰值較往年低，更多人選擇錯峰出行；五一前後週末的出行量較去年增長10%以上。

多家旅遊平台的報告顯示，學校放春假明顯帶動出遊量的增加。與此同時，「親子遊」成為今年五一假期的主力軍。

去哪兒資料顯示，杭州、寧波、瀋陽、長沙等放春假城市，都位列五一前乘飛機「搶跑」出發熱門城市。其中，湖南岳陽、張家界出發的機票預訂量分別增加3.8倍和2.2倍。多個熱門景區春假五一搜尋熱度數倍增長，截至目前，13至18歲年齡段遊客預訂景區門票暴增5.6倍。

與此同時，中國官方在全國舉辦文旅活動，多地狂撒消費券等旅遊補貼吸引遊客。

中國文旅部昨天舉辦2026年全國「五一」文化和旅遊消費周媒體推介會，表示各地將圍繞踏青賞花、親子遊樂、研學旅遊等消費熱點推出應季文旅產品和活動，舉辦約1.37萬場次文旅消費活動，發放超過人民幣2.84億元（約新台幣13億元，下同）消費券等消費補貼。

重慶市商務委副主任孫熙勇昨天也表示，從4月25日至5月5日，重慶市開啟為期11天的2026年「五一」黃金消費週，聯動全市各大商戶將推出700餘場特色促消費活動，宣稱累計讓利超過10億元。

根據中國文旅部數據中心測算，2025年五一假期5天，國內出遊3.14億人次，年增長6.4%；國內遊客出遊總花費1802.69億元，增長8%。報導說，相形之下，今年假期被拉長，可能刺激更多的遊客和消費。

報導引述一名旅行社負責人表示，今年4月，部分城市的中小學生春假刺激拉動了研學旅遊，春假期間的火車票秒空，這些現象都說明春假對旅遊的刺激效應已經顯現。

途牛旅遊網的報告顯示，浙江多地中小學春假與五一假期相連，形成了繼春節長假之後的又一個「3+5」超長假期，顯著激發了當地用戶的出遊熱情。美團資料也顯示，4月28日至5月5日，杭州客源的親子民宿預訂量增長超過10倍。