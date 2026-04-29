翻牆翻不出去… 快連VPN無法突破封鎖 停止中國營運

號稱「永遠都能上」的翻牆軟體快連VPN（LetsVPN）28日宣布，終止針對中國地區的營運，並指受網路封鎖持續影響，過去20天經過多番努力，都無法確認有效解決連接問題。

中央社報導，今年4月中旬，在中國地區使用翻牆軟體的快連VPN用戶，面臨翻牆翻不出去的狀況，讓用戶無法接受「牆外」訊息。

快連VPN於28日宣布，「很抱歉要向大家宣布一個艱難的決定，我們不得不終止面向中國地區的業務運營」。

快連VPN並表示，受網路封鎖的持續影響，在過去的20天裡，公司技術團隊幾乎是每小時都在進行嘗試與調整。然而遺憾的是，經過多番努力，目前已確認無法有效解決連接問題。

該公告最後強調，會保障每一位用戶的權益，協助進行退款，目前也正全力開發自動化退款系統，以縮短用戶等待時間。

快連VPN日前曾在其消息中心發布一則「網路波動通知」，指受「不可抗力因素」影響，當前部分用戶的網路體驗可能受到較大影響，對此深感抱歉，技術團隊正全力處理，並指「我們絕不跑路。無論您選擇等待還是暫時離開，我們都會對您的權益負責到底」。

近期在中國使用翻牆軟體不順暢，已是許多在中國工作的境外人士之間的話題。除了快連以外，據了解，其他的翻牆軟體也受到顯著影響。

法廣網報導，中國從今年兩會開始，就對國內網路翻牆祭出了史上最嚴格的管控，許多VPN等翻牆軟體，在一夕之間完全失效。學者則認為，面對美方不斷拋出免費的類似軟體，方便中國民眾瀏覽海外網站的策略，中國的做法不僅是防止資訊流入，更是為阻斷外部勢力透過數位管道進行認知影響與滲透，以維持其資訊控制與政權安全。