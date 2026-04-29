五一假期 估500萬人次陸客訪港

大陸國家移民管理局表示，今年「五一」假期（五月一日至五月五日）大陸全國口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員將達二百二十五萬人次，單日最高通關量將突破二百四十萬人次。其中，港府估計期間將有五百萬人次進出香港及大陸。

新華社報導，大型國際機場口岸出入境客流將增長明顯，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、深圳寶安等口岸預計日均出入境人員分別為十點二萬、五點五萬、四點九萬、二萬、二萬人次。

毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續高位運行，其中，深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、蓮塘口岸預計日均出入境人員將分別達到二十三萬、二十一萬、十八萬、十二萬、十萬人次，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人員預計將分別達到三十九點六萬、十二點九萬、十二點一萬、十一點六萬人次。

據中央社報導，早前香港旅遊界人士表示，受伊朗戰事的爆發影響中東及區域航班，部分陸客可能會因此改到香港旅遊。港府入境事務處預計，五一黃金周約有六百萬人次（包括香港居民及訪客）經海、陸、空管制站進出香港，其中約五百萬人次經各陸路邊境管制站進出香港及中國大陸。

針對大批陸客將訪港，港府漁護署表示將會在西貢橋咀洲部署無人機在上空監察，防止有人破壞海洋生態。

最近兩、三年來，訪港的陸客愈來愈喜歡深度遊，他們前往新界山區、西貢海岸及離島，期間偶爾有人會撿取海洋生物、踩踏珊瑚，破壞了自然生態，經環保組織公開投訴後，頗受關注。

為此，在今年的五一黃金周，漁護署將會採取多項加強對熱門景點的監察，包括加派人手巡邏、用無人機定時監察訪客活動及海岸情況等。

此外，香港社會愈來愈關注陸客在港打卡拍照的風險。近年來，多次出現訪港陸客為了打卡拍照以致跌死或受傷的情況。

去年十二月三十一日，一名二十一歲黃姓陸客與三名同學在西貢破邊洲行山時，就因為在區內懸崖拍照時不惜冒險，結果從七十公尺懸崖墜海死亡。近日又有一名四十六歲大陸女子在東龍洲佛堂門燈塔拍照時失足從高處墜海，幸好由附近漁船救起。

對於陸客為了打卡而不惜冒險的做法，有立法會議員近日呼籲旅客打卡拍照時量力而為，不要冒險，也要自重，以免浪費其他人的時間和金錢。