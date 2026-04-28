對接戰略需求 大陸新增38種大學學科專業

大陸教育部28日發布《普通高等學校本科專業目錄（2026年）》，共新增38種普通高校本科（大學）新專業，獲批申辦高校可納入2026年高考招生。今年大陸全國高校專業調整比例也首次突破10%，顯示本科專業結構調整幅度持續加大。

央視報導，今年新增專業精準對接國家戰略需求，包括能源科學與工程、深地科學與工程等；服務傳統產業優化升級，增設交通能源融合工程、農業機器人等專業；推動新興產業和未來產業發展，增設生物製造、腦機科學與技術等專業；並因應服務業擴能提質，新增數位文旅、商業人工智能等專業。

此外，聚焦打造智能經濟新形態，這次也新增數位貿易、數位金融等專業。教育部並進一步完善戰略急需專業超常設置機制，支持哈爾濱工業大學、北京航空航天大學等9所高校增設具身智能新專業，推動新一代人工智能與實體經濟深度融合。

報導接著指出，為加強學科專業目錄協同聯動，2026年本科專業目錄也在「交叉學科」門類中，首批列入未來機器人、交叉工程等11種目錄內已有專業，以及具身智能、腦機科學與技術等4種首次列入目錄的新專業。目前，大陸本科專業目錄共涵蓋13個門類、92個專業類、883種專業。

據統計，「十四五」期間，大陸全國高校新增本科專業布點1.02萬個，撤銷或停招1.22萬個，專業累計調整比例超過30%。今年全國高校專業調整比例首次突破10%，本科專業結構進一步優化。

報導稱，同時，大陸教育部將持續完善省域優先發展和暫緩發展的指導性專業清單年度發布機制，指導各省研判人才供需關係。目前各省已發布覆蓋473種專業的急需專業清單和專業預警清單；黑龍江、浙江、重慶等8省市也試點推動專業設置與區域發展匹配度提升，打造特色優勢專業集群247個。