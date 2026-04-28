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因應官方戰略需求 大陸大學新增商業AI等38個科系

中央社／ 台北28日電

為因應中國國家戰略需求，中國教育部新增38個普通大學的新科系，包括能源科學與工程、腦機科學與技術、商業人工智慧（AI）等，同時支持9所大學增設具身智慧新科系。

人民網報導，中國教育部今天發布「普通高等學校本科專業目錄（2026年）」，共新增38種普通高校本科（大學）新科系。

報導指出，為精準對接棉國國家戰略需求，增設能源科學與工程、深地科學與工程等系；服務傳統產業優化升級，增設交通能源融合工程、農業機器人等系；推動新興產業和未來產業創新發展，增設生物製造、腦機科學與技術等系；立足服務業擴能提質，增設數位文旅、商業AI等系；聚焦打造智慧經濟新形態，增設數位貿易、數位金融等系。

此外，中國教育部還宣示進一步完善戰略急需專業超常設置機制，支持哈爾濱工業大學、北京航空航天大學等9所大學增設具身智慧新科系，推動新一代AI與實體經濟深度融合，以推動經濟社會「高質量發展」。

據報導，目前中國大學科系共涵蓋13個門類共883種科系。「十四五」（第14個五年計劃，2021至2025年）期間，大學科系調整幅度持續增大，累計調整比例逾30%，今年全國大學科系調整比例首次突破10%。

經濟觀察報24日報導，近年來大學科系的停招與撤銷，已成為中國大學發展的常態。今年3月，中國傳媒大學撤銷了翻譯、攝影等16個大學部科系。1月間，吉林大學信用管理、電子信息（資訊）工程、生物醫學工程等19個科系被列入停招名單。浙江財經大學也在2025年停招及撤銷了管理學、文學等10個科系。

教育部

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