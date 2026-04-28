因應官方戰略需求 大陸大學新增商業AI等38個科系

中國近日因勸阻吸菸的風波不少，繼深圳女在公交站制止男吸菸竟被帶到派出所「裸檢」後，有網友發視頻稱，在上海迪士尼小鎮某餐廳門口，一名男遊客因勸阻另一男子吸菸，遭對方連續掌摑、至少5回拳打腳踢。相關話題衝

2026-04-28 14:26