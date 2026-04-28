價格糾紛、服務態度、環境衛生 大陸文旅部點名多個知名景點問題很多

中國大陸「五一」五天連假（5月1日至5日）到來前，大陸文化和旅遊部27日舉行記者會，點名雲南麗江古城和玉龍雪山、河南嵩山少林寺、湖北武當山等多處知名景區，存在價格糾紛、服務態度不佳、環境衛生等問題，要求當地有關部門進行嚴肅批評和集中整治。

大陸文旅部資源開發司長滿宏衛表示，遊客慕景區之名而來，景區是旅遊目的地的重要吸引物，但近年來遊客反映部分景區存在管理服務等問題，嚴重影響出遊體驗。

他強調，加強景區管理是旅遊行業亂象集中整治的主要舉措，文旅部將梳理近年來「5A級旅遊景區」的負面輿情、遊客投訴和網絡評價，以負面輿情多發、負面評價集中為依據，將重點整治一批問題多發的景區和一批景區接駁車的問題。

「5A級旅遊景區」是大陸官方經評比後所給予最高等級的旅遊景區，截至2025年3月，全大陸共有5A級景區358家。按理說，有國家掛保證的5A級旅遊景區，旅遊品質應最有保障，但實際情況並非如此。

滿宏衛說，文旅部根據遊客反映集中的景區價格糾紛、擁堵滯留、服務態度不佳、安全應急、環境衛生等問題，找出近年來綜合問題多發的景區，包括：湖南張家界天門山—武陵源、雲南麗江古城和玉龍雪山、黃河壺口瀑布、廣西桂林漓江、河南嵩山少林寺、貴州黃果樹瀑布、湖北武當山等。

滿宏衛還提到，景區接駁車也是遊客投訴集中、負面輿情多發的領域。文旅部梳理近年景區接駁車的網絡輿情、遊客投訴和負面評價，找出接駁車線路設計不科學、價格不合理、排隊時間過長、服務態度較差等問題較多的景區，如：江西龍虎山、吉林長白山、安徽天柱山、四川稻城亞丁、山東嶗山等。

滿宏衛指出，針對上述問題，文旅部將採取三大治理措施：

一、提級督促整改，要求屬地和景區對照問題清單，堅持遊客為本，逐一制定整改方案，限期開展整改工作；

二、加強暗訪檢查，組織經常性「體檢式」暗訪檢查，開展全時段網絡信息收集，拓寬問題發現渠道，加強輿情收集分析，帶著問題清單現場調研檢查，完善問題督促整改機制；

三、掛勾等級覆核，文旅部將對問題多發、整改不力的旅遊景區加強質量等級動態管理，該降低等級的降低等級，該取消等級的就取消等級。

滿宏衛稱，景區只是當前階段開展集中整治的部分。文旅部還將持續加大對其它5A級旅遊景區的問題核查，並對4A級及以下景區加強問題排查，使廣大遊客在景區「遊的開心、遊的舒心」。