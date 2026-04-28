快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

價格糾紛、服務態度、環境衛生 大陸文旅部點名多個知名景點問題很多

聯合報／ 大陸中心／即時報導
河南嵩山少林景區是中國著名旅遊景點，但近幾年負面消息不斷，27日再遭大陸文旅部點名批評。（中新社）
河南嵩山少林景區是中國著名旅遊景點，但近幾年負面消息不斷，27日再遭大陸文旅部點名批評。（中新社）

中國大陸「五一」五天連假（5月1日至5日）到來前，大陸文化和旅遊部27日舉行記者會，點名雲南麗江古城和玉龍雪山、河南嵩山少林寺、湖北武當山等多處知名景區，存在價格糾紛、服務態度不佳、環境衛生等問題，要求當地有關部門進行嚴肅批評和集中整治。

大陸文旅部資源開發司長滿宏衛表示，遊客慕景區之名而來，景區是旅遊目的地的重要吸引物，但近年來遊客反映部分景區存在管理服務等問題，嚴重影響出遊體驗。

他強調，加強景區管理是旅遊行業亂象集中整治的主要舉措，文旅部將梳理近年來「5A級旅遊景區」的負面輿情、遊客投訴和網絡評價，以負面輿情多發、負面評價集中為依據，將重點整治一批問題多發的景區和一批景區接駁車的問題。

「5A級旅遊景區」是大陸官方經評比後所給予最高等級的旅遊景區，截至2025年3月，全大陸共有5A級景區358家。按理說，有國家掛保證的5A級旅遊景區，旅遊品質應最有保障，但實際情況並非如此。

滿宏衛說，文旅部根據遊客反映集中的景區價格糾紛、擁堵滯留、服務態度不佳、安全應急、環境衛生等問題，找出近年來綜合問題多發的景區，包括：湖南張家界天門山—武陵源、雲南麗江古城和玉龍雪山、黃河壺口瀑布、廣西桂林漓江、河南嵩山少林寺、貴州黃果樹瀑布、湖北武當山等。

滿宏衛還提到，景區接駁車也是遊客投訴集中、負面輿情多發的領域。文旅部梳理近年景區接駁車的網絡輿情、遊客投訴和負面評價，找出接駁車線路設計不科學、價格不合理、排隊時間過長、服務態度較差等問題較多的景區，如：江西龍虎山、吉林長白山、安徽天柱山、四川稻城亞丁、山東嶗山等。

滿宏衛指出，針對上述問題，文旅部將採取三大治理措施：

一、提級督促整改，要求屬地和景區對照問題清單，堅持遊客為本，逐一制定整改方案，限期開展整改工作；

二、加強暗訪檢查，組織經常性「體檢式」暗訪檢查，開展全時段網絡信息收集，拓寬問題發現渠道，加強輿情收集分析，帶著問題清單現場調研檢查，完善問題督促整改機制；

三、掛勾等級覆核，文旅部將對問題多發、整改不力的旅遊景區加強質量等級動態管理，該降低等級的降低等級，該取消等級的就取消等級。

滿宏衛稱，景區只是當前階段開展集中整治的部分。文旅部還將持續加大對其它5A級旅遊景區的問題核查，並對4A級及以下景區加強問題排查，使廣大遊客在景區「遊的開心、遊的舒心」。

少林寺 大陸 中國大陸

延伸閱讀

「華山論劍」石被拆引發爭議 景區：僅北峰1處官方認證

滬迪士尼遊客勸男別吸菸 被掌摑飛踢 「賠5位數和解」

泰國提升旅遊品質 93個免簽國擬縮減至57國

大陸加強監管後 檳榔被發現在南韓非法流通

相關新聞

價格糾紛、服務態度、環境衛生 大陸文旅部點名多個知名景點問題很多

中國大陸「五一」五天連假（5月1日至5日）到來前，大陸文化和旅遊部27日舉行記者會，點名雲南麗江古城和玉龍雪山、河南嵩山少林寺、湖北武當山等多處知名景區，存在價格糾紛、服務態度不佳、環境衛生等問題，要

在大陸 勸人別在公共場所抽菸有多危險？

今年APEC領導人峰會11月將在深圳舉行，為提升城市形象，深圳所有高鐵和火車站台已全域禁菸。不過，在中國大陸隨意勸說他人別在公共場所抽菸，卻可能是件危險的事。據上海文匯報報導，26日在上海迪士尼小鎮某

滬迪士尼遊客勸男別吸菸 被掌摑飛踢 「賠5位數和解」

中國近日因勸阻吸菸的風波不少，繼深圳女在公交站制止男吸菸竟被帶到派出所「裸檢」後，有網友發視頻稱，在上海迪士尼小鎮某餐廳門口，一名男遊客因勸阻另一男子吸菸，遭對方連續掌摑、至少5回拳打腳踢。相關話題衝

失去董宇輝2年後…東方甄選爆主播出走潮 「F4」全離職

東方甄選主播明明、天權、中燦、林林近日相繼離職，這是繼董宇輝2024年7月攜與輝同行出走、2025年6月頓頓離職後，又一波主播出走潮。對此，輿論直指解散核心源自2025年底管理層更迭後激進的「去頭部主

東方甄選主播離職潮 羅永浩：不該為「鐵老師」做牛馬

東方甄選主播明明、天權、中燦、林林陸續宣布離開東方甄選，引起軒然大波。有網友評論，「任何一個人遭遇羅永浩、董宇輝這種忘恩負義的小人都夠嗆」。針對此論點，羅永浩發文怒罵該網友，「這也能叫忘恩負義？難道他

被酸「混不下去才返中」院士顏寧回應：崇洋媚外思維

中國科學院院士顏寧前天在微博發文，針對近日一些「黑粉」言論回應表示，有人說她是因為專業被取代、在美國混不下去才回中國發展，她嚴辭反駁：「這麼說話的人有沒有意識到自己心裡是多崇洋媚外啊」，「都21世紀第

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。