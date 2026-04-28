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中國大學畢業生數衝新高 人社部：促就業任務更重

中央社／ 上海28日電

中國今年大學畢業生人數將達1270萬人，再創新高。中國人社部坦言，大學畢業生規模持續擴大，促就業任務更重，將從拓寬就業管道、強化供需對接、宣揚奮鬥價值等面向促進就業。

中國人力資源社會保障部（人社部）今天上午召開例行記者會，人社部就業促進司副司長運東來於會上回應大學畢業生就業相關議題。

根據人社部官網記者會實錄內容，運東來於會上提到，今年大學畢業生規模持續擴大，促就業任務更重。人社部透過5大要點聚焦畢業生的求職需求，將持續加強就業政策和服務供給，促進大學畢業生進入職場。

他說，人社部透過政策支持拓寬就業管道，例如透過稅費減免、資金補貼等政策鼓勵企業吸納大學畢業生就業，後續將制定延續實施穩崗返還（透過發放補貼鼓勵企業不裁員）、社保補貼等階段性措施的辦法，支持企業穩崗、拓崗。

他提到，將持續推進供需對接，近期人社部、教育部啟動就業公共服務進校園百日行動，準畢業生不用出校門即可獲得就業諮詢、招聘訊息與職業培訓等服務；另也持續推動提升就業能力計畫，展開就業實訓活動、百萬見習崗位開發計畫等。

運東來強調，必須對青年加強奮鬥精神的宣傳。他說，人社部與中宣部先前發布「9名最美高校（大學）畢業生」內容，強調昂揚向上、責任擔當等精神；接下來將推出在各領域、各行業辛勤勞動、技能報國的青年就業案例，引領大學畢業生實幹奮鬥。

運東來表示，對於離校恐未能順利就業的畢業生，將提前啟動「一人一策」實名協助服務，尤其是低保家庭（家庭人均收入未達當地最低生活保障標準）、零就業家庭（家庭成員均處於失業狀態）、身心障礙者等覓職困難畢業生。

最新統計數據顯示，中國3月青年失業率（16至24歲城鎮調查失業率）為16.9%，創4個月以來新高。今年大學畢業生預估將達1270萬人，外界普遍認為將再為中國社會帶來一波就業市場壓力。

教育部

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