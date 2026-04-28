「香港南極」蒲台島 開業50年明記酒家1主因5.31結業

有「香港南極」之稱的蒲台島，現時島上僅有個位數常住居民，不過卻有一間開業半個世紀的酒家——明記海鮮酒家，有網上消息指出，該酒家即將結業。香港01報導，老闆表示將於5月底結業，惟原因與油價上升無關，而是未能覓得後人接班。

外形像棚屋的明記海鮮酒家位於蒲台島的大灣，自1970年代開業，老闆梁先生已是餐廳的第三代，今年已70歲。

蒲台島沒有電力接駁，島民需自行發電，網上有傳言，結業與近日油價上升有關。惟梁先生否認傳言，指結業是因為自己將退休，但下一代無意接手酒家。對於50年家業即將失傳，他坦言「無辦法，無人肯做」，但透露會物色有否其他人有意接手。談到退休生活，他坦言未有打算，或會去旅行，不過地點未有打算，「退休再說囉。」

另外，曾獲米芝蓮（米其林）二星推介、有46年歷史的利苑酒家旺角分店，將於28日結束營業。「香港01」致電該店查詢，店員確認當日為最後營業日。翻查資料，該店1980年在旺角洗衣街開業，是集團現存歷史最悠久分店。

1980年開設的旺角洗衣街分店曾於2012年獲米芝蓮二星。店員24日傍晚確認結業消息，指27日才收到公司通知，但公司未交代原因。根據「香港．社實」報導，該分店近年生意不俗，舖位屬東主自置物業，但物業日久或需維修，惟相關支出未有安排，影響業主決定另作部署。

據報導，利苑素有「粵菜黃埔軍校」及「名人飯堂」之稱，由陳樹杰創辦，1973年在深水埗開設首間店舖，五年後搬至油麻地，品牌亦逐步走向連鎖化，並拓展至新加坡及內地市場。至於旺角分店則在1980年開設，是擴充的首間分店，曾於2012年獲米芝蓮二星，2014年降回一星，近年未再列入米芝蓮名單。旺角店結業後，利苑在港仍有八間分店。