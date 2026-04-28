疑避掃黃…3港女元朗唐樓飛簷走壁 網笑：快拍古惑仔3

有網民日前在社交平台Threads發布兩張相片，指在元朗教育路唐樓兆豐樓高處有多名年輕女子「飛簷走壁」，十多分鐘後在一名男子帶領下原路返回，「突然幾個女子走出樓宇簷篷，行去另一邊通道，跟住有條仔跟出來，十多分鐘後原路返回」。

香港01報導，網民看過相片議論紛紛，不少人都猜測是躲避警察「掃黃」，認為三名女子驚險舉動「也太敢了吧」。亦有網民笑言，「足說明香港當代的簷篷都穩陣」、「趕快拍古惑仔3」。

從相片見到，當時為白天，有三名穿單薄背心或超短褲、短裙的年輕女子，於大約位於二樓位置的簷篷上，急步走往大廈另一邊隱蔽處，過程相當顯眼。

另一張相片則見到，三名女子在一名壯男帶領下，慢慢原路返回。樓主估計，三名女子「飛簷走壁」原因是要躲避警察「查牌」。

事件引來網民熱議，不少人都猜測是躲避警察「掃黃」，「應該被掃場」、「相當有可疑」，又認為三名女子舉動驚險，「也太敢了吧」。

也有網民笑言，「你追，我躲，結果，已說得很赤裸（歌曲《煞科》歌詞）」、「足說明香港當代的簷篷都穩陣」、「趕快拍古惑仔3」、「火警演習，預早計畫好逃生路線」。