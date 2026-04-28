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李小龍「歸來」佐敦故居展覽1：1雕像 從未曝光照露面
為紀念李小龍1941年抵港85周年，有機構27日起至5月31日，在佐敦恆豐中心舉辦「李小龍歸來展覽」。其中最受矚目的展出有名為「Be Like Water」的李小龍1：1真人比例雕像，及從未曝光照片。
大公報報導，恆豐中心位處李小龍童年居所Katherine Building原址，李小龍基金會主席李香凝表示，非常欣慰這次展覽能進駐父親在香港生命旅程的起點，讓參觀者有機會在他最初扎根的地方，與他的傳奇對話。
策展人伍常表示，今年是李小龍來港85年，而在其童年居所原址展出是別具意義。
展覽現場並擺放策展人伍常收藏的李小龍電影配樂EP黑膠唱片，和香港郵政發行「李小龍——武藝傳承」特別郵票等。
據報導，展覽獲李小龍女兒批准及李小龍會支持，並免費開放予市民，希望將李小龍這「招牌」留在香港，為香港旅遊帶來新動力。
出席活動的立法會議員姚柏良表示，五一黃金周將至，相信展覽會成為遊客打卡熱點，他表示如今海內外旅客都喜歡深度旅遊，要落實「無處不旅遊」，就要挖掘香港特色，好好運用並向世界展現香港文化IP。
姚柏良又表示，這次展覽呈現了民間和商界如何共同打造香港特色IP，將歷史文化元素融入購物活動，不但能吸引旅客前來打卡，也能帶動商場消費。
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