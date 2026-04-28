南京警員誘騙6未成年人吸毒 績效掛帥輿論質疑

中國江蘇省南京一派出所副所長為了完成「查處任務」，設計誘騙6名未成年人吸毒。事件由新京報率先報導後，中國社會輿論對此事極為關注。

新京報報導，南京派出所前馬姓副所長，為完成查處任務找到社會人員徐某提供涉毒線索，2024年1月徐某通過他人召集6名未成年人後，馬某將含有依託咪酯的電子菸交給徐某，徐某等人在一家賓館內將電子菸交由6名未成年人吸食，隨後聯繫馬某將6名未成年人查獲。

2026年4月，南京六合區法院對此作出一審判決，馬姓前派出所副所長被判處有期徒刑5年，還有3名社會人員被判處有期徒刑。

事件披露後，多家媒體就此發表評論。財新網指出，此案是典型的人造冤案，受害者還是多名未成年人。「在查處任務與未成年實質權益的天平上，派出所副所長和徐某等人毫不猶豫選擇了前者。在法治和良知前面，上級交代的『查處任務』真就那麼重要嗎？但有人心者都會有此一問。」

微信公眾號「念茲集」指出，欺騙他人吸毒罪，情節嚴重的刑期是3到7年。而且，中國「刑法」明文規定，欺騙未成年人吸毒，從重處罰。「人家6個好好的未成年人，被騙來作為涉毒人員接受處罰。如果不是此事被曝光，6個孩子在很長時間內都要被視為吸毒人員而接受管控」。

念茲集表示，「而這位騙人吸毒的派出所副所長，最後判下來，5年，甚至都不是頂格處罰。這麼一對比，是不是很諷刺？」

此事件引發社會極大關注，有中國網友在微博上表示，「這是爆出來的，還有沒爆出來的嗎？所長為什麼這麼設計？他難道不知道是犯罪嗎？完成誰指派的任務…？」、「什麼任務？沒人吸毒了不是好事嗎？為什麼還有任務？」、「還派出所副所長呢，良心何在？」、「連公務員都捲成這樣了嗎？」

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