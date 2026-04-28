在大陸 勸人別在公共場所抽菸有多危險？

今年APEC領導人峰會11月將在深圳舉行，為提升城市形象，深圳所有高鐵和火車站台已全域禁菸。不過，在中國大陸隨意勸說他人別在公共場所抽菸，卻可能是件危險的事。據上海文匯報報導，26日在上海迪士尼小鎮某商店門口，有遊客發現一名黑衣男子正在嬰兒車旁吸菸後上前提醒，竟遭這名黑衣男子飛踹、掌摑。

針對這一事件，上海迪士尼度假區表示，《遊客須知》明確規定，除指定吸煙區外，樂園或迪士尼小鎮內禁止吸菸（包括菸草、電子菸，或其他會產生煙霧的產品）。遊客僅可在度假區內帶有「指定吸菸區」標識的區域吸菸。

上海市公安局浦東分局27日則發布警情通報稱，經送醫檢查，被打的張姓男子軟組織挫傷，無大礙。經警方依法組織調解，打人的許姓男子已向張男道歉和賠償，雙方已簽訂《調解協議書》。但通報並未提及在非吸菸區吸菸還動手打人的黑衣男是否遭受任何處分。

本月24日在‌深圳一處公交站，一名女子因勸阻一名男子抽菸也引發激烈衝突。香港星島頭條報導，這名29歲的王姓女子事後在網上發文稱，24日17時許，她在深圳市光明區同仁路公車站候車時，因和朋友一直聞到二手菸味，上前提醒33歲陳姓男子公車站是公眾場合，請他把菸滅了。

但男子稱公車站沒有禁菸標誌，後開始罵人。勸阻無效後，王女用手中的果汁飲料潑向男子持菸的右手將菸澆滅。男子隨即撿起飲料杯進行反擊，潑濕女子衣物及身體，更把飲料瓶丟到女子身上。雙方報警後，因均堅持追究對方責任，警方依法將二人帶至警局調查。

女子控訴，在被帶到警局後，她經歷了令其感到極度屈辱的「脫衣檢查」——不僅被要求脫光衣物，甚至被勒令脫下內褲、摘下1,200度的近視眼鏡，警方還不准她帶上隱形眼鏡，造成她當時行動困難。民警不但沒收王女手機，更無視她和其他女生想去廁所的要求。

星島頭條報導，多名目擊者稱，王女在被裸檢過程中，還有異性民警在場並發出笑聲。民警對公車站吸菸的行為也表現出輕慢態度，甚至說出「那咋辦？我也抽」之類的話。

因此事受到廣泛關注，深圳市光明區隨後發布通報表示，經警方溝通調解，當晚22時許，當事雙方已自願達成和解並簽署《人民調解協議書》，互不追究對方責任，男子則被依相關規定處以行政罰款。但通報並未對女子「裸檢」等指控做出說明。

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