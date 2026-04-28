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被酸「混不下去才返中」院士顏寧回應：崇洋媚外思維

世界日報／ 中國新聞組／廣州28日電
中國科學院院士顏寧。(取材自微信)
中國科學院院士顏寧。(取材自微信)

中國科學院院士顏寧前天在微博發文，針對近日一些「黑粉」言論回應表示，有人說她是因為專業被取代、在美國混不下去才回中國發展，她嚴辭反駁：「這麼說話的人有沒有意識到自己心裡是多崇洋媚外啊」，「都21世紀第三個十年了，某些人骨子裡的那些自卑就別無知無畏地丟人現眼了」。談到自己和團隊近日在發表一項關於冷凍電鏡技術論文時，顏寧透露，她曾經至少兩篇CNS論文被審稿人偷信息搶發。

澎湃新聞報導，中國科學院院士、深圳醫學科學院創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧26日在微博發文：「AlphaFold突破，無知者：『顏寧的專業被取代了，混不下去回國了』【不是，這麼說話的人有沒有意識到自己心裡是多崇洋媚外啊，合著潛意識就覺得出國才是升，只有混不下去才能回國，而不是因為更好的環境？都21世紀第三個十年了，某些人骨子裡的那些自卑就別無知無畏地丟人現眼了】」。

稍早前，顏寧團隊聯合清華大學團隊4月23日，在「科學」期刊發表「高分辨率冷凍電鏡解析揭示管狀纖絨毛中結構N-和O-糖質」論文，標誌著糖質結構生物學正進入原子分辨率解析的新階段。該研究核心成果早在2026年1月28日就已通過浪淘沙預印本平台面向全球首發，比正式期刊發表提前了近3個月。

顏寧也通過微博轉發了上述消息表示：「選擇浪淘沙預印本平台需要理由嗎？ 1、我本人曾經至少兩篇CNS論文被審稿人偷信息搶發； 2、現在每天無數所謂正規審稿的論文正式發表，但是造假、數據錯誤不勝枚舉； 3、預印本無人審稿更反映對自己學術聲譽的愛惜。 所以，有什麼理由不先發布在浪淘沙預印本平台呢？」

深圳醫學科學院在官方微博介紹，預印本模式為研究者提供一種在正式同行評審完成前、就將研究成果開放共享的方式，極大提升了科技成果共享效率。

顏寧反擊「黑粉」引來大批網民點讚「懟得很好」、「用科學成就回擊，霸氣又理性」。也有網民建議她專注科研，不必參與網路論戰，「與豬摔跤只會弄髒自己」。但仍有網民質疑她是為名利而非愛國才回中國。

顏寧主要從事膜蛋白結構生物學研究，1977年11月生於山東省濟南市，2004年於美國普林斯頓大學獲博士學位，2019年及2023年分別當選美國國家科學院外籍院士及中國科學院院士，2024年獲歐萊雅-聯合國教科文組織世界傑出女科學家獎。顏寧近年返回中國建立、領導深圳醫學科學院，致力推動生命科學研究和教育。

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