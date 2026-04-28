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大陸加強監管後 檳榔被發現在南韓非法流通

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸一處貨架上的檳榔商品。圖／取自每日經濟新聞
大陸一處貨架上的檳榔商品。圖／取自每日經濟新聞

韓媒報導，在南韓首爾及京畿道一帶的中國大陸食品店，出現販售大陸品牌的檳榔產品。雖然南韓禁止檳榔進口、流通與食用，但相關產品仍透過外送等平台流通。分析指出，中國大陸近年加強檳榔監管，導致部分產品流向鄰國。

據「朝鮮日報中文網」報導，檳榔在南韓禁止進口、流通和食用，在南韓的檳榔消費族群主要集中於居住在南韓的中國人等群體。大陸社群媒體顯示，檳榔從兩年前開始在南韓透過外送應用非法流通。

在京畿道龍仁市某家大學附近一家主要銷售中國食品的店鋪擺放多件「和成天下檳榔」產品，包裝袋內裝有20多個檳榔；首爾永登浦區大林洞和九老區加里峰洞一帶的中國食品店也在出售同樣的產品。根據加工方式不同，價格在1萬1千韓元到2萬5千韓元之間（合約新台幣235-534元）。

在海南、湖南等地，除了生吃檳榔果實，還會將檳榔烘乾或醃製，以果乾的型態來食用。公開資料顯示，上述提到的和成天下，為湖南口味王集團有限責任公司旗下檳榔品牌，主營檳榔加工產品。2017年，該品牌整體累計銷量突破2億包，成為湖南省單品牌銷量和銷售額的冠軍。

有分析認為，可能是由於中國加強對檳榔的監管，導致銷售通路受阻，檳榔被走私到鄰國。中國2021年禁止了檳榔的相關廣告，隨後從2022年開始禁止銷售，且正在回收市面上流通的商品。

但有說法稱，由於擔心中國檳榔最大產地湖南省蒙受經濟損失，中國並沒有阻止種植，導致無處可去的庫存流入了鄰國。

報導中並未提到非法流通的規模，南韓海關當局也尚未著手準確掌握實際情況。海關相關人員表示，市面上流通的檳榔確實是走私的，但不知道是通過什麼途徑流入的；南韓保健當局表示將加強監管；南韓食品藥品安全處則表示，將對存在問題的中國食品店進行現場調查，採取徹底的措施。

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