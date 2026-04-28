滬迪士尼遊客勸男別吸菸 被掌摑飛踢 「賠5位數和解」

中國近日因勸阻吸菸的風波不少，繼深圳女在公交站制止男吸菸竟被帶到派出所「裸檢」後，有網友發視頻稱，在上海迪士尼小鎮某餐廳門口，一名男遊客因勸阻另一男子吸菸，遭對方連續掌摑、至少5回拳打腳踢。相關話題衝上熱搜。受害者全程無還手，事後警方卻未究責施暴者，惹來網民質疑警方無作為。

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綜合媒體報導，視頻中，事發地餐廳門口有多人在排隊等位，雙方發生肢體衝突時，有身著迪士尼制服的女性工作人員試圖進行勸阻無果。事後，警方已介入調查。上海迪士尼則表示，園區沒有禁菸。

視頻中的被打男子隨後發文稱，事情解決了，對方賠了五位數和解了。有網友問具體過程，被打男子回覆：「有互相辱罵，他先罵的我。」

上海市公安局浦東分局國際旅遊度假區管理支隊指出，「打人的事情是違法的，我們在處理中」，其他事宜不便告知。如遇類似情況請及時報警，或求助景區附近工作人員。

上海迪士尼度假區官方客服人員27日表示，不清楚事件具體情況，迪士尼小鎮內有兩處專屬吸菸點，若有遊客在非吸菸點吸菸，將由現場工作人員引導遊客至吸菸點。若遊客遇到此類情況，可以前往遊客服務中心尋求幫助。

對於上海迪士尼度假區是否禁菸，客服工作人員回應稱，目前園區沒有接到禁菸通知。上海迪士尼度假區官方帳號在「常見問題」中曾答覆稱：「遊客僅可在上海迪士尼度假區指定吸菸區吸菸，請留意『指定吸菸區』標識，或向演職人員尋求幫助。」

對此，網友紛紛表示，「上海迪士尼和地鐵簡直就是中國的格鬥聖地」、「大街上也沒牌子不讓你隨地大小便，你咋不滿街亂拉呢？把你能的！你孩子在遊樂園，我就在他面前對著他抽，你別裝逼，過來給我讚兩下」、「公共場所該全面禁菸」、「應設立吸菸點和國外一樣全面禁菸」、「素質問題，接孩子放學我也不好意思在門口抽菸，都是在馬路對面抽」。

據了解，上海迪士尼度假區於2025年5月29日起進一步加強控菸措施和運營安排。調整後，全域範圍內總共取消24個吸菸點，指定吸菸區的數量將為原來數量的一半左右，其中上海迪士尼樂園的指定吸菸區將減少為11個。此外，包括樂園主入口在內的部分吸菸區的位置將進行調整，以盡可能避開客流。