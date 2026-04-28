東方甄選主播離職潮 羅永浩：不該為「鐵老師」做牛馬

東方甄選主播明明、天權、中燦、林林陸續宣布離開東方甄選，引起軒然大波。有網友評論，「任何一個人遭遇羅永浩、董宇輝這種忘恩負義的小人都夠嗆」。針對此論點，羅永浩發文怒罵該網友，「這也能叫忘恩負義？難道他們要一輩子給鐵老師（對俞敏洪慣稱）做牛做馬才行？」

魯中晨報報導，羅永浩發文指出，「什麼意思？我是公開罵過鐵老師，但他們幾個都沒罵過啊。協商解除勞動合同後走人也不行？這也能叫『忘恩負義』？難道他們要一輩子給鐵老師做牛做馬才行？他們甚至都假惺惺地感謝了鐵老師啊，你還要他們怎麼樣？哪來的這麼多妖怪？這世界真是太邪門兒了」。

羅永浩也曾多次公開表達對東方甄選的不滿，支持董宇輝離職，並直言不諱地指出東方甄選存在的問題。

公開資料顯示，羅永浩2001年成為北京新東方學校的任課教師，2006年6月辭職。羅永浩除了創辦牛博網、老羅英語培訓及鎚子科技，後期轉型為帶貨主播並直播還清數億元債務。此前，羅永浩多次用「鐵老師」 代指俞敏洪。

但據了解，羅永浩與俞敏洪的「恩怨」可以追溯到2006年羅永浩從新東方辭職，屬於一場跨越了近20年的江湖恩怨，核心主要在於兩人對「知遇之恩」的不同理解。

羅永浩以個人魅力成為新東方明星教師，但他始終不認同「俞敏洪有恩於他」的說法。他認為，所謂「知遇之恩」應是他人在普遍否定你時仍堅定支持你，而他在新東方初期並未獲得俞敏洪的認可，反而是經過三次試講才勉強留下。

除了離職風波，俞敏洪管理風格以及近年來關於東方甄選的利益與立場之爭，也是兩人矛盾所在。

羅永浩曾多次在公開場合批評俞敏洪，「不只是新東方最沒原則的人之一，也是中國企業界最沒原則的人之一」，還質疑過他的管理問題，稱當年從新東方出來，就是因為管理階層的問題。

另一方面，針對主播出走潮，東方甄選CEO俞敏洪談道，公司充分尊重主播的個人職業規畫與選擇，同時將針對此次事件全面復盤內部管理問題。他坦言，管理層調整後，公司管理方式出現偏差，過度側重制度管控，忽視團隊人文關懷，導致團隊氛圍出現問題。後續東方甄選將優化管理模式，平衡制度化運營與人文關懷，整改僵化、高壓的管理問題。