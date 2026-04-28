失去董宇輝2年後…東方甄選爆主播出走潮 「F4」全離職

東方甄選主播明明、天權、中燦、林林近日相繼離職，這是繼董宇輝2024年7月攜與輝同行出走、2025年6月頓頓離職後，又一波主播出走潮。對此，輿論直指解散核心源自2025年底管理層更迭後激進的「去頭部主播化」管理模式，導致創始主播團隊集體不適。而東方甄選CEO俞敏洪也在直播中回應，尊重他們的選擇。

綜合新京報、北京商報報導，東方甄選人力資源部近日在東方甄選App社區發布公告稱，主播明明、天權即將離職。公告表示，「俞老師和他們進行了誠摯溝通和挽留，但最終尊重他們的選擇」。

對熟悉東方甄選的老粉來說，明明和天權並非普通帶貨主播。作為新東方前老師，明明和天權在2022年跟隨機構轉型直播，成為東方甄選「知識帶貨」風格的核心塑造者，曾與董宇輝、頓頓一起被封為東方甄選直播「F4」。

繼明明、天權之後，東方甄選核心主播中燦和林林也宣布離開。48小時內4位主播相繼告別，成為東方甄選規模最大的一次老主播離職潮。

據了解，此次離職的四位主播，粉絲體量從數萬級到百萬級不等，其中，明明在抖音平台的粉絲數量為116.6萬，天權為45.2萬。四人均提及難以適應公司今年以來的管理層變動、運營模式變化。

明明在公開信中稱，「新領導入主後，公司整體直播模式與運營風格徹底改變，這種文化上的轉變，我很難認同。日常工作中，我能清晰感受到新任管理層對我的『不友好』，讓我陷入了嚴重的焦慮和內耗」。

天權表示，「過去四個月，公司的執行管理層變了，有些理念變了，直播間的風格變了，辦公的氛圍也變了。這讓我愈發質疑自己留下來的理由」；中燦則稱，新的管理團隊入主後很多規則、很多方式，都和當初不一樣了；林林同樣表示處於焦慮抑鬱狀態，正在積極自我拯救，也尋求了專業支持。

據媒體報導，孫進上任後，軍事化管理、削減頭部主播黃金時段曝光、調整分成比率、直播腳本嚴格統一等動作，打破了東方甄選早期的人文底色。

今年3月，東方甄選官宣開放抖音全域達人帶貨模式，首批精選烤腸、穀物鮮雞蛋等六款自營品，允許外部達人帶貨分銷。這意味著東方甄選的產品可以脫離自有主播體系獨立流通，進一步弱化對其原生主播的依賴。

封面新聞報導，四位主播離職，引發大量用戶申請退出東方甄選會員，客服諮詢排隊人數超過100人；對此，俞敏洪稱不會影響日常運營、直播等業務，後續將優化管理模式，整改僵化、高壓的管理問題。