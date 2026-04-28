福建發布 5台胞旅遊精品線路

福建一直是台灣民眾喜愛的熱門旅遊目的地。近日，福建發布台灣同胞入境福建旅遊的五條精品線路，這也是福建省貫徹落實十項惠台政策的具體舉措。

中通社報導，福建省文化和旅遊廳介紹，閩台入境福建旅遊線路立足閩台同文、同俗、同宗、同味等歷史淵源，以滿足台灣民眾返鄉尋根、文化溯源、拜謁祖廟、聯誼宗親、體驗美食等需求為核心，精選閩南文化、民間信俗、宗廟祠堂、八閩美食、紅色文化等閩台歷史文化標識突出的五大主題，打造五條六至七天台灣同胞入境專屬精品線路，深度呈現閩台同根同源的文化魅力，為台胞提供更多個性化、可選擇的入境福建旅遊線路產品。

二○二五年，福建省接待台灣遊客二一三點六九萬人次，同比增長百分之五十八點一。近年來，閩台旅遊雙向往來持續恢復熱絡，福建在惠台政策上先行先試，率先恢復福建居民到金門、馬祖旅遊，推出政府指導價管理的一一二家Ａ級景區對台灣首來族門票免費優惠政策，印發實施「一優雙提升」工程打造「Fujian Life」入境旅遊品牌工作若干措施，在二○二六年境內外旅行商（福建）對接洽談會暨「清新福建」文旅推介會上正式對外發布「海外僑親歡迎回家計劃實施方案」，吸引更多台港澳同胞和華人華僑同胞回閩探親旅遊。