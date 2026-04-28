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福建實現 台胞來閩「拎包入住」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福建省福州、平潭等地率先構建台胞多層次住房保障體系，實現了台胞台青來閩就業創業「拎包入住」。

新華社報導，福州市自二○二一年起，陸續出台相關政策措施將台胞同等納入住房保障體系，台胞公租房吸引一批台青、台胞來榕就業創業、安家落戶，逐步形成多層次台胞住房保障模式。

福州市台辦介紹，目前累計有七百多名台胞入住台胞公租房，百餘名來榕求職台灣青年入住一年期免費過渡房。福州市晉安區桂溪社區成為大陸台胞居住相對較多的社區，還引導台胞共同參與社區治理。

在平潭，隨著台胞常住規模從不足百人增長到二○二五年的三千二百餘人，住房問題逐漸成為台胞「進得來、留得住、融得入」的一項訴求。平潭綜合實驗區黨工委台灣工作部介紹，二○二四年實驗區出台相關管理辦法，將台胞住房需求納入城鄉居民公共租賃住房配租範疇統一保障，台胞與本地居民適用同一套配租規則、租金標準與動態管理機制，真正落實「同等待遇」。截至二○二五年底，實驗區累計受理台胞公租房申請二十二筆，已有二三三名台胞通過審核並承租公租房。

兩地還為台胞提供從申請到入住的「一站式」服務。福州市推行台胞公租房便捷化申請審批機制，台胞只需憑居住證、一年以上勞動合同、無房證明等基礎材料即可申請，企業、台胞基地可集中代辦申請手續，從申請到入住最快僅需二十五個工作日，實現快速申請、快速入住，贏得台胞廣泛認可。

報導稱，平潭專門增設區台胞台企服務中心窗口作為申請入口，還支持App線上提交材料，讓台胞無需「多頭跑」；在審核機制上，相關部門通過數據共享完成核驗，無需台胞額外提供繁瑣證明，對於符合條件的台胞，還可以同時申請租房補貼，進一步減輕住房負擔。

大陸 租金 新華社

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