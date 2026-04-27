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北京交大等4所大學雄安校區 2027年啟用授課

中央社／ 台北27日電

被視為中共總書記習近平重要政績、有「千年大計」之稱的雄安新區，2027年將有4所大學的新校區完工啟用且開始授課。雄安新區官方表示，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）等4校的雄安校區已進入施工高峰期，預計2027年實現「開門辦學」。

根據中共河北雄安新區工作委員會微信公眾號「雄安發布」消息，雄安新區24日召開「加快推動疏解高校（大專院校）雄安校區規劃建設工作座談會」，提到上述內容。

根據發布內容，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）等4所學校在雄安校區的建設指揮部主要負責人及各施工單位負責人，在會中分別就雄安校區工程進展、建設計畫安排，以及2027年啟用區域和開學安排作報告。

發布內容顯示，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）等4校的雄安校區，均位在雄安新區的「起步區第五組團」北部，已於2025年底全面進入施工高峰期，預計2027年實現「開門辦學」。

中共雄安新區黨工委書記、雄安新區管委會主任張國華在座談會上表示，各校要進一步強化工作舉措，圍繞「早日開門辦學」的目標「集中力量、集中資源、集中人員」，全力以赴抓好疏解院校及周邊配套設施建設，做好招生準備等各項工作。

張國華提到，要保障好疏解人員的切身利益，讓疏解院校師生對雄安有「更加清晰的認識和期待」，「不斷增強疏解信心和主動性」。

學校 習近平 北京

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