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票房不佳 中國音樂節爆取消潮

中央社／ 北京27日電

根據中國媒體南方都市報報導，2026年中國已有10場音樂節相繼宣布取消或延期，最大原因是大部分的音樂節「票房不佳」。

2023年疫情解封剛開始，中國國內音樂節市場迎來爆發式增長，舉辦數量達560場，成為有統計以來的最高紀錄。但同時，當年延期或取消的音樂節也多達91場。

今年佛山跨界音樂嘉年華、北海茉梭音樂節、廣州洋蔥飛船音樂等接連宣布喊卡，甚至還有在開演前一天才倉促通知，除讓樂迷期待落空，也重創業界公信力。

有不少樂迷、粉絲在微博上留言抱怨、哀嘆音樂節取消，也有網友指出，音樂節不景氣的原因是因經濟衰退，導致企業廣告支出減少，缺少具有冠名贊助等意願的企業，很多音樂節中途取消是因「拉不到贊助」。另外，與地方政府補貼的意願降低也是其中原因。

南方都市報報導，2025年中國各個音樂節「不可抗力」風潮持續蔓延，全年也有超過50場音樂節取消或延期，「不可抗力」依然頻繁出現。當時就有多名資深業界人士對此指出，因「不可抗力」延期或取消最主要的原因就是票房不佳。

報導指出，由於多數音樂節依賴商業化運作，如果票房不達預期，無法消化成本，主辦單位基於收益考量就很可能選擇延期或取消。「因不可抗力」成了一個體面的理由，給音樂節的無人買單披了一塊遮羞布，模糊說辭又讓不少樂迷浮想聯翩，減少了他們作為消費者計較、維權的衝動。

音樂 票房

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