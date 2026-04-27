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央視揭「精靈耳」整形亂象 有人術後面癱、終身殘疾

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
「精靈耳整形」主要是透過耳後注射玻尿酸或植入假體，使耳廓向外展開，藉此在視覺上讓臉型顯小。（圖／央視新聞）
「精靈耳整形」主要是透過耳後注射玻尿酸或植入假體，使耳廓向外展開，藉此在視覺上讓臉型顯小。（圖／央視新聞）

央視新聞26日報導，近年大陸醫美市場不斷出現新奇整形項目，其中宣稱能讓臉看起來更小、修飾臉型的「精靈耳」整形在社群平台走紅。不過，央視調查發現，這類手術背後隱藏劇烈疼痛、假體外露、感染、神經損傷等風險，甚至有人因此落下終身殘疾。

報導指出，市面上所謂「精靈耳整形」，本質上是透過在耳後注射玻尿酸或植入假體，迫使耳廓向外展開，讓原本貼近臉部的「貼面耳」變成類似「招風耳」的效果，藉此在視覺上襯托臉型較小。

央視調查發現，不少曾做過相關項目的網友在社群平台提醒他人不要跟風，稱這類手術造成的痛苦與一般醫美手術不同。北京一名王姓女子7年前接受矽膠假體植入的「精靈耳」手術，術後3個月因劇烈疼痛幾乎徹夜難眠。即使經過多年適應，異物感仍持續存在。

中國醫學科學院整形外科醫院副主任醫師郭鑫表示，耳後皮膚非常薄，若假體放得太深，可能壓迫神經，造成長期頭痛；若放得太淺，皮膚長時間受壓，可能被頂破，甚至形成疤痕。王姓女子耳廓也曾被注射玻尿酸，導致耳廓出現透光變形。

專家指出，耳部血管與神經密集，解剖結構複雜，耳區填充劑注射和假體植入屬於醫美操作的高風險區。在狹小空間內強行填充，可能造成神經損傷、血管栓塞、組織壞死或感染等嚴重後果。

報導提到，在上海第九人民醫院，一名年輕女性因在醫美機構接受所謂「精靈耳」注射後，出現玻尿酸栓塞及面神經損傷，最終導致完全性面癱。上海第九人民醫院整復外科主治醫師許楓表示，患者到院時注射區域已出現嚴重靜脈淤血，伴隨劇痛，檢查後發現整個面神經控制區域的表情都受到影響。

醫師指出，該患者之所以出現面癱，是因填充劑堵塞關鍵部位，導致神經缺血壞死。由於就診時已錯過最佳搶救時間，即使緊急處置，神經功能恢復前景仍不樂觀。

除面癱風險外，醫師也警告，若術後發生嚴重感染，耳廓軟骨可能遭細菌侵蝕而液化，失去支撐結構，最終造成耳朵變形。專家表示，耳廓軟骨一旦因感染或血供障礙變形，目前醫學手段很難完全矯正。

報導指出，「精靈耳」在醫學界並非正式概念，而是醫美市場包裝出的流行審美。儘管多名醫學專家將其視為高風險項目，但在社群平台與網路廣告中，仍有不少醫美機構宣稱可施作「精靈耳」。

央視走訪部分醫美機構發現，接待人員多以「案例成功」、「技術成熟」等話術降低消費者戒心，對神經損傷、組織壞死等風險避而不談，甚至聲稱過往手術「沒有出問題」。對於術後可能出現的劇烈疼痛，有機構僅稱會由客服安撫，或提供止痛藥處理。

北京協和醫院整形外科主任龍笑提醒，醫療美容首先是醫療行為，而非一般美容消費。她表示，尊重年輕人追求個人審美，但所有美都應以健康為前提；類似「精靈耳」這類為迎合短期潮流審美而進行的醫美項目，其效果與可能承擔的醫療風險相比，並不值得，因為「材料一旦注入體內，就無法完全取出。」

央視調查指出，部分醫美機構以「案例成功」、「技術成熟」等話術推銷「精靈耳」整形，甚至聲稱過往手術「沒有出問題」。（圖／央視新聞）
央視調查指出，部分醫美機構以「案例成功」、「技術成熟」等話術推銷「精靈耳」整形，甚至聲稱過往手術「沒有出問題」。（圖／央視新聞）

宣稱能修飾臉型、讓臉看起來更小的「精靈耳」整形近年在社群平台走紅，但央視調查指出，這類手術恐有劇烈疼痛、感染、神經損傷等風險。（圖／央視新聞）
宣稱能修飾臉型、讓臉看起來更小的「精靈耳」整形近年在社群平台走紅，但央視調查指出，這類手術恐有劇烈疼痛、感染、神經損傷等風險。（圖／央視新聞）

央視 整形手術

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