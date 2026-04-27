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台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星

聯合報／ 大陸中心／即時報導
相較於《逐玉》裡的張凌赫（圖右），何潤東的硬漢形象更符合當前大陸官方對於男性的審美觀。（圖／取自微博）
相較於《逐玉》裡的張凌赫（圖右），何潤東的硬漢形象更符合當前大陸官方對於男性的審美觀。（圖／取自微博）

大陸男星張凌赫因古裝劇《逐玉》近期在台灣暴紅，並受到不少女粉絲喜愛。不過，大陸官媒近期則是力捧台灣男星何潤東，‌不只人民日報‌這個月兩次點名‌何潤東，甚至有媒體指出，何潤東近期突然翻紅，是「直男對內娛的『終極復仇』」。

飾演陸劇《逐玉》中的將軍「謝征」一角的張凌赫，因俊俏外型吸引不少粉絲關注。不過張凌赫在劇中每次登場妝容均極其精緻、皮膚白皙無瑕，甚至在激戰後底妝依然完全不花，有網友因此戲稱他是「粉底液將軍」，更引來大陸官方媒體的批評，《解放軍報》甚至發文強調，「古裝劇裡塗脂抹粉的『將軍』，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任」。

不過讓大陸官方看了刺眼的「花美男」在台灣則吸引不少粉絲喜愛，國民黨主席鄭麗文日前也在廣播節目公開喊話希望邀請張凌赫來台。對此，大陸國台辦發言人張晗在4月22日例行記者會中回應稱，大陸一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面。

鄭麗文一句話救了張凌赫免遭封殺，但大陸官方近期力捧的男星卻是何潤東。人民日報4月7日的副刊刊登中國人民大學新聞學院副教授何天平題為「好演技經得起『考古』」的文章，一開始就提到，「近期，一股『考古』的風吹向了演員。何潤東14年前為角色下的『笨功夫』，如今成了創作裡被珍視的『真功夫』」。

何天平指的是何潤東2012年在古裝劇《楚漢傳奇》中飾演項羽一角。據稱，為演好項羽，何潤東提前七個月閉關訓練，從75公斤增至95公斤，以貼合《史記》中項羽長八尺餘，力能扛鼎的記載。在寒冬拍攝馬戰戲時，何潤東也堅持不用替身，光著上身完成劈砍、衝鋒等高強度動作，導致肩頸拉傷。

此外，為揣摩腳色的心理，何潤東還研讀20餘本古籍，連陳道明都曾讚嘆他：演出了項羽的殺伐氣。但何潤東這些努力在當年並未獲得廣泛認可，甚至被一些媒體嘲諷他是在賣弄肌肉。

何潤東此次突然翻紅，關鍵在於4月18日晚，江蘇省城市足球聯賽（「蘇超」）宿遷主場迎戰南京隊的比賽在宿遷奧體中心舉行。因宿遷是項羽的故鄉，在網友呼喚下，宿遷文旅部門邀請何潤東重披戰甲，以「霸王歸來」‌擔綱開幕演出。

當晚，何潤東以「西楚霸王」造型亮相，手持長戟，高聲喝問：「吾乃西楚霸王，宿遷子弟何在？」‌，據稱現場近三萬名觀眾山呼海嘯般的「在這裡！」的回應，讓許多宿遷本地民眾看得熱淚盈眶‌。最終，宿遷隊也以2：0戰勝南京隊，取得賽季首勝。

19日，《人民日報》官方帳號發布短影音，未稱其為「演員何潤東」，而是直接稱何潤東為「西楚霸王‌」。‌‌有媒體分析認為，這是官方對其角色塑造的認可，認為對比《逐玉》的「粉底液將軍」，何潤東的硬漢氣彰顯「中式陽剛審美」的回歸 。‌‌

有報導指出，何潤東近半個月已接連拿下京東、王者榮耀、支付寶等多個商務合作，其抖音帳號30天內更漲粉近200萬。‌‌

藝人 逐玉 何潤東

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