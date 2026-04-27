「華山論劍」石被拆引發爭議 景區：僅北峰1處官方認證

有遊客近日發布視頻表示，華山南峰一處「華山論劍」景觀石碑被拆除，推倒在地面上，其原址上還有被鑿過的痕跡。封面新聞致電華山景區，工作人員表示「華山論劍」石碑在北峰，南峰的石碑是接到華山景區行政綜合執法局要求進行拆除的。

封面新聞報導，華山景區行政綜合執法局工作人員回應稱，「華山論劍」石作為華山核心文化標識，設立在北峰頂，是華山景區重要的文化資源。近年來，其他商戶在自己經營地點設置造型各異的「華山論劍」石，作為拍照打卡點，吸引遊客提高收益。共有九個違規設置的標識，都予以拆除。「我們是不允許任何單位和個人私自設立該標識的，以最早設立在北峰的官方地點為準。」

工作人員表示，只有北峰的「華山論劍」石是經過官方認證的，其他都沒有經過華山景區管委會同意授權。為了避免文化景觀同質化，所以才決定拆除，目前相關工作正在推進中。

公開資料顯示，華山南峰又名落雁峰，海拔2154.9米，是華山最高的山峰，也是五嶽最高峰。由於其地理位置的特殊性，立於此處的「華山論劍」石，也成了不少遊客心儀的打卡點。據了解，包括南峰在內，華山景區有多塊「華山論劍」石，其中位於北峰的「華山論劍」石，為金庸先生親筆題寫。雖然「華山論劍」情節源自小說虛構，但現實中的石碑已成為華山武俠文化的重要象徵。