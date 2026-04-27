快訊

東京威力科創原大陸負責人傳吃裡扒外 暗中扶植大陸對手

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

高雄2線3警官爆性騷提早退休！女警質疑官官相護 警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中國直播主參觀市府畫面直送中國？竹市府說明：古蹟開放參觀

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
網友質疑直播主在中國版抖音直播參觀新竹市政府與市景，憂心敏感資訊外洩。對此市府也回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來開放民眾參觀。圖／取自Threads
網友質疑直播主在中國版抖音直播參觀新竹市政府與市景，憂心敏感資訊外洩。對此市府也回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來開放民眾參觀。圖／取自Threads

知名中國直播主「台灣小妖」常分享台灣的風土人情、戶外生活與中國直播互動，不過近來卻有民眾發現，「台灣小妖」竟在中國版抖音直播參觀新竹市政府與市景，憂心敏感資訊外洩。對此市府也回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來開放民眾參觀。

有網友在社群平台Threads發文指出，中國籍配偶「台灣小妖」昨晚7時許進入新竹市政府參觀並拍攝市政建築與內部空間，還在中國版抖音直播，從直播畫面可以看到當事人從進入市府開始即全程開播，並介紹多個樓層，且沿途也持續對外直播街景與公共空間，路人未必知情下可能入鏡，他也質疑此舉是否合適。

該名網友也提到，這件事的重點在中國人在政府機關，並且於中國平台開直播，其他影片發現，該人士進入市府前曾向警衛室表明參觀意圖，並非未經允許闖入。不過他仍提出疑問，認為在政府機關內進行公開直播是否涉及適當性問題，並提及近期在車站等人潮聚集場所，也曾看見疑似中國口音人士進行直播行為，呼籲民眾提高警覺。

「感謝您的關心！」對此新竹市長高虹安本人也親自留言回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來在作為市府辦公室的同時，也兼具開放民眾參觀、推廣文化古蹟的功能。市府於2021年即訂有「府內大樓門禁管理要點」，明確規範開放時間（每日6時至23時）及民眾可活動的公共區域，室內辦公區域則不對外開放。

高虹安強調，市府設有24小時駐衛警及安全監控系統，隨時維護場域安全。歡迎大家在符合規定下入內參觀這座美麗的百年古蹟

新竹市政府行政處表示，新竹州廳為國定古蹟，歷年來在作為辦公室的同時，兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能。雖兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能，但行政機關之安全性不容妥協。

行政處說明，據「新竹市政府府內大樓門禁管理要點」，嚴格區分「公共開放區」與「行政辦公區」，明確規範開放時間（每日6時至23時）及民眾可活動的公共區域，一般民眾得進出府內大樓公共區域為市府大廳、走廊、中庭廣場、廁所、服務中心、市府綜合大禮堂及設有供民眾臨櫃洽公之櫃台，其餘室內辦公區域不開放一般民眾進入。

行政處強調，市府設有24小時駐衛警與安全監控系統，管理機制始終嚴謹運作，絕無鬆動空間。歡迎市民朋友在符合規定下參觀古蹟，但若相關行為涉及不法，將依法處置，絕不寬貸。

國定古蹟

延伸閱讀

竹市慈雲路安裝人行天橋 4／29晚間起封閉往光復路車道

陸委會批呂禮詩配合陸方活動 稱涉統戰將研議是否違法

內政部推老宅延壽 基市府：配合辦理 童子瑋：盼逐步解決「雙老」問題

1921 年落成！從小學校變成舊北市府，台北當代美術館乘載台北記憶

相關新聞

中國直播主參觀市府畫面直送中國？竹市府說明：古蹟開放參觀

知名中國直播主「台灣小妖」常分享台灣的風土人情、戶外生活與中國直播互動，不過近來卻有民眾發現，「台灣小妖」竟在中國版抖音直播參觀新竹市政府與市景，憂心敏感資訊外洩。對此市府也回應，新竹州廳為國定古蹟，歷年來開放民眾參觀。

巴基斯坦總統訪陸會湖南省委書記 談農業經貿合作

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）應邀於4月25日至5月1日訪問大陸，行程包括4月25日至27日訪問湖南長沙，並於4月28日至5月1日赴海南三亞。巴基斯坦總統官方臉書發布內容指出，札達里26日在湖南長沙會見湖南省委書記沈曉明，雙方聚焦農業、衛生、教育與貿易等領域務實合作，並重申巴中關係的重要性。

遭控竊新冠關鍵研究成果 傳義大利批准陸男引渡美國

據路透26日報導，一名掌握第一手消息的知情人士透露，義大利政府已決定批准將大陸男子徐澤偉引渡至美國。徐澤偉遭美國當局以駭客相關罪名通緝，美方指控他涉嫌竊取包括新冠肺炎（COVID-19）醫學研究在內的成果。

員警大陸旅遊親友傷亡案 苗縣府、警察局關懷

苗栗警察分局龍騰派出所潘姓所長親友團到大陸旅遊發生車禍，造成潘與妻子受傷，同行的妻弟死亡案，苗栗縣政府、警方持續關懷，潘與妻子輕傷並無大礙，並將全力協助相關事宜。

星期評論／新四通不是政策想像 是逼近的現實

大陸日前公布對台十大措施，包含支援金門共用廈門翔安新機場、推動新四通政策，金門府會今天欲組團赴廈門考察，在兩岸敏感氛圍下行程充滿變數。金廈是共同生活圈，「搭船去廈門」是金門人日常，小三通二十五年來穩定運作，顯示地方交流韌性，兩岸交流是威脅還是機會存乎一心。

申請卡關 充滿變數 金門今赴廈門考察降級

金門縣議會定期會上，有議員提議府會應儘速組團赴廈門，實地了解翔安機場，及新四通與金門未來對接情況，訪陸行程訂在今明兩天，卻一路卡關充滿變數，隨行官員從副縣長、處長一路降到副處長。大陸方面接待規格也可能適度「降級」，實質交流效果勢必受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。