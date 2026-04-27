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香港小學人文科課本「古今隨意穿插」被指編排欠心思

世界日報／ 香港新聞組／香港27日電
香港小學人文科新教科書中史篇幅增加，有些內容「古今穿插」，教育局表示，應按時序讓學生認識國家歷史發展脈絡。（中新社資料照片）
香港小學人文科新教科書中史篇幅增加，有些內容「古今穿插」，教育局表示，應按時序讓學生認識國家歷史發展脈絡。（中新社資料照片）

香港小學常識科正逐步被人文科和科學科取代，人文科新教科書中史篇幅增加，有些內容「古今穿插」，被認為編排欠缺心思。另外，退役劍手江旻憓2019年右膝十字韌帶撕裂，忍痛奧運奪金、「神奇小子」蘇樺偉未受肢體痙攣及弱聽困擾，多次奪得殘奧賽跑金牌，兩人故事也收進人文科教科書。

明報報導，人文科已過審的小二及小五級新教科書中，中史篇幅增加。3間書商共12本樣書裡，不少課文隨意「古今穿插」，例如教育出版社小二下冊課本，先在「我國早期的歷史」單元談炎黃子孫的起源、夏朝和秦朝史；下面則跳接「香港的故事」單元談李鄭屋漢墓、1997年香港回歸等；接下來竟是談古代四大發明、中國1970年代保育大熊貓的「我國的驕傲」單元。小五課本亦然，以「國家發展」單元為例，3間書商課本均以明朝史作引子，下接21世紀初中國發展，例如2013年中國提出「一帶一路」、2017年粵港澳大灣區合作文件簽署等，內容依循教育局課程指引。

據報導，身兼小學校長的香港教評會主席蔡世鴻表示，人文科非歷史科，課文「古今穿插」無不可，「寫得有趣就可以」。不過他認為市面上的人文科課本，欠缺編排心思。

報導稱，教育局則表示，教師可按校情和學生需要自行編排課文教學次序，強調人文科增潤國家歷史元素，應按時序讓學生認識國家歷史發展脈絡，有系統地從小培養學生國家觀念和國民身分認同。

●江旻憓、蘇樺偉成教材

小學人文科書商中，教育出版社在課本設「名人故事」，引用立法會議員、退役劍手江旻憓故事，告訴學生只要勇敢面對並堅持努力，就能突破自己，實現目標。（新華社資料照片）
小學人文科書商中，教育出版社在課本設「名人故事」，引用立法會議員、退役劍手江旻憓故事，告訴學生只要勇敢面對並堅持努力，就能突破自己，實現目標。（新華社資料照片）

現代教育研究社引用「神奇小子」蘇樺偉（右）未受肢體痙攣及弱聽困擾，多次奪得殘疾奧運賽跑金牌。（新華社資料照片）
現代教育研究社引用「神奇小子」蘇樺偉（右）未受肢體痙攣及弱聽困擾，多次奪得殘疾奧運賽跑金牌。（新華社資料照片）

另外，報導說，「健康人生」是小五人文科學習主題之一，學生需了解舒緩情緒和壓力的方法。教育出版社在課本設「名人故事」，引用立法會議員、退役劍手江旻憓在2019年右膝十字韌帶撕裂，她忍痛完成比賽，稱她經歷漫長復健治療，最終在奧運奪金。該篇課文標題為「以勇氣和堅毅為劍──江旻憓」，文章末段表示江旻憓的故事告訴大家「無論遇到多大的困難，只要勇敢面對並堅持努力，就能突破自己，實現目標」。

而現代教育研究社則引用「神奇小子」蘇樺偉未受肢體痙攣及弱聽困擾，多次奪得殘疾奧運賽跑金牌；另以天生失去四肢的力克胡哲（Nick Vujicic）為例，講述他即使成長過程受朋輩欺凌仍積極面對人生、成為演說家，以此鼓勵學生珍惜生命。

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