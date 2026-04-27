陸婦香港景點佛堂門燈塔打卡墜海昏迷 搶救後甦醒

再有大陸赴港遊客在郊遊打卡期間，疑為拍攝最佳角度而不惜以身犯險釀成意外。26日上午，一名大陸女遊客在西貢佛堂門燈塔打卡時意外墜海遇溺，幸有船家經過及時救起送往東區醫院，經搶救後恢復清醒。

文匯報報導，墜海獲救的大陸女遊客姓盧（46歲），據悉，事主與另外兩名友人於26日晨約10時到達東龍洲打算行山遠足。至約10時45分，事主在佛堂門燈塔拍照打卡時，疑不慎腳滑飛墜約3米下的海中溺水掙扎。同行友人見狀慌忙大聲呼救，拋下救生圈及報警。

幸在救援人員到場前，一名姓張（77歲）男船家剛駕駛漁船經過，驚聞呼救聲迅把女事主救上船。

未幾，水警亦趕抵，發現事主陷入昏迷，立即進行急救及送往小西灣藍灣半島對開碼頭上岸，再由救護車轉送東區醫院搶救，女事主其後回復清醒，無生命危險，但需留院作進一步觀察。警方經調查後，認為事件無可疑，列作有人遇溺跟進。

明報報導，東龍洲又名東龍島或南堂島，是西貢區最南端的島嶼，位於清水灣半島以南、港島小西灣的東南方，以懸崖絕壁及澎湃海浪聞名。佛堂門燈塔是東龍洲著名「打卡」景點之一，接近燈塔需手腳並用攀爬岩石，再經過小橋就可到達白色燈塔，惟海浪經常掩過小橋，故較濕滑。

近年，香港郊野公園特別是西貢東郊野公園的萬宜水庫、破邊洲、浪茄及佛堂門燈塔等成為內地旅客的打卡熱點，小紅書等社交平台亦有不少打卡帖文。港府雖已加強宣傳，惟在郊野仍不時發生意外。去年12月31日，一名來自廣州的21歲黃姓青年與同學結伴在破邊洲行山期間，他到懸崖位置拍照時，疑失足飛墜70米下海中喪命。