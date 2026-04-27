香港4月30日起嚴控電子煙 旅客違規也重罰

香港4月30日起實施嚴格的另類煙草產品管控措施，公眾地方一旦發現「管有」，即行重罰甚至可能入獄。因管控涵括外來旅客在內，因應5月1日小長假可能大批內地客赴港，港府衛生署長說港府已跨部門合作，在各口岸推出大型宣傳。

港府去年底通過《2025年控煙法例（修訂）條例》，今年4月30日起禁止公眾地方管有「另類煙用物質」，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙等，不論有否吸食也屬違法，定額罰款3000元（港幣，下同，約383.2美元），如事主故意妨礙執法人員執行職務及未能出示身分證，控煙酒辦督察可能會以傳票形式檢控，最高可罰1萬元；超於數量屬「增責因素」可被檢控，最高可罰款5萬元及監禁6個月。

港府衛生署長林文健26日說，香港衛生署已與跨部門合作向旅客介紹新措施，包括在各口岸推出大型宣傳、由旅監局及旅發局向業界發放資訊，相信旅客不會因為未吸另類煙而不旅遊，又說港府預計內地五一黃金周期間旅客赴港情況「火熱」，不認為新措施對旅客訪港有特別影響。

林文健強調，另類煙對人體危害大，吸食者的慢性阻塞肺病發病率比無吸食人士高5成，中風比率亦高3成，而另類煙內亦可能加入毒品等。按照外國經驗，不少年青人會由吸食加熱煙轉為吸食傳統煙，故要及早杜絕，否則以往的控煙成效將付諸流水。當局會繼續多管齊下，透過多媒體推廣吸食另類煙的禍害，同時會加強戒煙輔導服務等。

香港衛生署早前公布執法安排時說，香港控煙酒辦會派便衣巡查，倘發現有人違例會即時發告票，不作警告，亦將到黑點巡查，會以目測為執法基礎，看到有人公眾地方持電子煙，會視作有足夠證據發告票。

香港新聞組／香港27日電

明報報導，香港最新吸菸率降至8.5%。林文健稱，隨新一輪控煙措施陸續推行，加上將禁止公眾地方管有另類煙物質，有信心吸菸率可進一步下降，冀爭取做到「全球第一」的低吸菸率。他提到，今年元旦起擴大禁菸區範圍後，當局曾巡查1.1萬次，發出2200張定額罰款通知書，當中23張涉新增的禁菸區，相信新措施效果逐漸顯現。