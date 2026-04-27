誤採國家保護植物…旅客山上挖4株草 觸刑法恐囚3年

一名旅客近日從野外採挖了4株植物搭乘高鐵帶回家途中被警方攔檢，確認4株全是被列為國家二級重點保護的蘭科植物，其非法採挖行為已涉嫌觸犯刑法，刑期最重3年；一次採挖數量多達4株屬「嚴重違法行為」，可能加重刑責，警方已對這名旅客展開刑事立案偵查。此案經報導後，不少網民質疑刑期過重，「4株草的價值逼近一條人命」；學者則說，採挖國家二級重點保護植物，2株以上就構成犯罪。

據長江日報報導，湖北省襄陽市南漳高鐵站安檢員在例行安檢時，發現這名旅客行李中夾帶疑似野生蘭科植物，立即通報民警對其行李進行開包檢查。該旅客攜帶蘭科植物共4叢，稱是從老家山上採挖，打算帶回家種植。

經專業森林公安民警鑑別，該蘭科植物確是野生，為國家二級重點保護植物。該旅客行為已涉嫌觸犯刑法，已就此案展開刑事立案偵查。

此案被公開報導後，引發了很多討論。不少人認為，普通人哪會認識國家重點保護植物，只是喜愛花花草草，在山上挖一棵就可能被判刑，這個處罰是否過重？

據學者表示，被列入「國家重點保護野生植物名錄」中的國家二級重點保護野生植物，均為瀕危或易危、數量較少、分布較窄、野生種群受威脅、資源銳減的野生物種，對於保護國家物種資源和生態安全，具有重要的經濟、科研、生態或文化價值，對該旅客的立案措施，事實清楚、有法可依。

中國政法大學教授郭旨龍表示，依照刑法裡的「危害國家重點保護植物罪」及2023年最高人民法院司法解釋，對於國家二級保護植物，危害了兩株以上就構成犯罪，可判處3年以下有期徒刑、拘役，並處罰金；危害10株以上屬情節嚴重，法定刑要升格。當事人採集了4叢，4叢至少是4株，超過了兩株的入罪標準，已涉嫌構成危害國家重點保護植物罪。

具體如何量刑，要綜合考慮侵害野生植物的種類、數量以及其他情節，比如說是不是首犯，再比如，若涉案人非法採集是以營利為目的的大規模採集，刑法要從重打擊。當事人若稱「不知其罪」亦不能免責。

對於此案，有網民在社交平台上留言評論，諷「開車撞死一人有期徒刑3年以下，兩顆草也是3年以下。人命只比草貴一點」，「保護花呀草呀比保護人用心」，「難道一個公民就不如這兩顆草？以後走路還得小心，以免踩死個螞蟻被判兩年」；有網民認為「既然這麼稀有這麼寶貴，應該派人看護或移栽培育起來」，「99%的人不知道哪些野生植物是保護植物，所以執法前請先充分普法」。

一名旅客因採挖4株野生蘭草，被湖北警方刑事立案；示意圖。（取材自央視）