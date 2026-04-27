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廣告用「清朝長辮」涉辱華 法知名品牌道歉了

世界日報／ 中國新聞組／北京27日電
廣告使用「清朝長辮」被指辱華，法國品牌Lemaire致歉。（取材自南方都市報）
廣告使用「清朝長辮」被指辱華，法國品牌Lemaire致歉。（取材自南方都市報）

法國時裝品牌Lemaire因一組名為Objets Senteur的香氛器物宣傳廣告陷入輿論風波。畫面中，模特疑似以清朝長辮、長衫搭配剪刀的造型出鏡，部分中國網友質疑涉及對歷史符號的不當使用，引發辱華質疑。該事件迅速在社交媒體發酵，隨後品牌關閉相關內容的評論功能，26日晚間Lemaire公眾號發布致歉聲明。

南方都市報報導，Lemaire在聲明表示，「我們關注到近期圍繞Objets Senteur系列中Tresse物件及其呈現方式所引發的討論。對於此次器物與影像表達所引發的疑慮、不適與困擾，我們在此致以誠摯的歉意。我們也意識到，在此次發布與呈現過程中，未能充分考慮不同文化語境下可能產生的感知差異與敏感性，我們深知在創意表達中應承擔更審慎的責任。」

聲明還說，「相關反饋對我們而言十分重要，我們已著手對內部流程進行反思與調整，以進一步提升文化意識與責任感，並盡力避免類似情況再次發生；我們真誠感謝大家就此次事件提出的坦誠反饋。我們會將此次事件視為一次重要的反思契機，主動加強內部文化審視流程，並在未來的溝通與創作中，以更加審慎、清晰與尊重的態度要求自己。」

Lemaire由前愛馬仕創意總監Christophe Lemaire於1991年在巴黎創立，以克制、理性且長期主義的法式極簡風格著稱。

報導稱，Lemaire於2022年開設天貓旗艦店，發售男裝、女裝、包袋和鞋履等全品類產品。同年4月，品牌開設了小紅書賬號。2024年11月Lemaire在成都太古里開設中國首家門店，當時Lemaire首席執行官Laetitia mergui表示：「這次開幕是品牌對中國客戶長期支持的誠摯答謝，是我們與當地社群加強聯繫的寶貴機會。」根據行業數據，該門店月均銷售額約700萬元（人民幣，下同，約102.3萬美元），年銷售規模可達約8400萬元。2024年，品牌年銷售額首次突破1億歐元。

廣告使用「清朝長辮」被指辱華，法國品牌Lemaire致歉。（取材自南方都市報）
廣告使用「清朝長辮」被指辱華，法國品牌Lemaire致歉。（取材自南方都市報）

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