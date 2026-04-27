挖眼割喉再棄屍…河南漢殺1500貓僅拘10天 網轟罰太輕

河南一名馬姓男子近日因涉嫌虐殺流浪貓，被當地志願者多次在其住處附近「巡邏」發現後將他扭送警局。志願者指控，該男涉虐貓手段非常殘忍，以愛心為名領養貓，再將它們挖眼、割喉後棄屍，並在海外虐貓社群發虐殺片牟利，估計該男過去4年虐殺逾1500隻貓。當地警方已對馬男處以行政拘留10天的處罰。志願者認為處罰太輕，呼籲修法加重虐待動物相關刑責。

據中國新聞周刊報導，將馬男扭送至派出所的志願者張女士表示，幾個月前她和其他愛心人士觀察到，其所在附近小區先後出現了8至10隻遭虐死的貓咪屍體，志願者開始自發在周邊小區「巡邏」，4月19日凌晨在九里山街道某小區樓棟一處垃圾桶內，發現了一隻被挖眼、割喉的小奶貓，經核實監控確認丟棄者為該小區居民馬男。

志願者們進一步了解到，這隻被虐殺的小奶貓，是馬男以「愛心領養」為幌子，從一位60多歲老人處領養所得，該老人及其朋友此前已向馬男送養了20多隻小奶貓皆去向不明。經過一段時間的觀察和證據固定，4月22日凌晨，志願者們在馬男深夜外出時，將其扭送至九里山派出所。

志願者們還發現，馬男疑以網名「晴天」活躍於社交平台「Telegram」虐貓群組「貓咪虐殺部」，群內存在多種虐殺方式，成員約數百人，還有「金主」以虛擬幣懸賞，制定貓咪虐殺死法，甚至組織「擺貓展」、「虐殺比賽」等活動。「晴天」發布的虐貓相片與馬男小區街景高度吻合，也和馬男深夜外出虐貓行跡對應，經統計，「晴天」4年間虐殺貓隻高達1500隻。

張女士表示，她從警方處獲悉，4月22日她報案當天，馬男已被以「擾亂公共秩序」處行政拘留10日處罰，尚未明確馬男是否是虐貓社群核心成員「晴天」，警方查取證工作仍在進行中。志願者認為這處罰太輕，希望爭取更重的刑責以遏止虐貓行為。九里山派出所則稱目前不便透露案情。

陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善表示，馬男行為涉嫌擾亂小區及網路雙重公共秩序，應是警方目前將其定性為擾亂公共秩序的原因。現行法律體系中沒有專門針對普通動物的虐待入刑罪名，野生動物以外的流浪貓、家貓均無專項保護性刑事法條，這也是此類案件警方定性難度大又多只能歸入治安違法範疇的核心原因。