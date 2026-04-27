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央視曝光陸兒童彩妝亂象 成人用卻冒充「兒童專用」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸兒童化妝品市場存在多項亂象，包括成人化妝品冒充「兒童專用」、禁售染燙產品違規宣稱可供兒童使用，以及「三無」兒童彩妝玩具流入市場等，恐對兒童健康構成安全隱患。（圖／央視財經調查）
大陸兒童化妝品市場存在多項亂象，包括成人化妝品冒充「兒童專用」、禁售染燙產品違規宣稱可供兒童使用，以及「三無」兒童彩妝玩具流入市場等，恐對兒童健康構成安全隱患。（圖／央視財經調查）

據央視《財經調查》26日報導，大陸兒童化妝品市場存在多項亂象，包括成人化妝品冒充「兒童專用」、禁售染燙產品違規宣稱可供兒童使用，以及「三無」兒童彩妝玩具流入市場等，恐對兒童健康構成安全隱患。

報導指出，電商平台上可見大量標榜「兒童專用」的化妝產品，包括「兒童舞台妝專用粉底」、「兒童專用眼影」、「小女孩專用口紅」等，相關商品的宣傳圖、詳情頁及售後評價，均明確指向兒童使用。

依大陸現行規定，兒童化妝品應依相關要求完成備案，並在包裝及網路宣傳頁面的醒目位置，標示兒童化妝品專用標誌「小金盾」。不過，部分標榜「兒童專用」的商品，包裝與宣傳頁面並未標示「小金盾」。商家面對詢問時，多僅提供化妝品備案編號，並宣稱產品已經藥監部門備案。

報導稱，依商家提供的備案編號，至大陸國家藥品監督管理局官網查詢後發現，多款被宣稱為「兒童專用」的商品，備案適用人群其實是「普通人群」，並非兒童；換言之，這些商品實際上只是一般成人化妝品。

北京工商大學輕工科學與工程學院教授孟宏表示，為保障兒童健康，大陸對兒童化妝品從原料選擇到檢測項目，均有比普通成人化妝品更高的要求，禁用、限用原料更多，也嚴禁添加刺激性、致敏性成分，微生物與重金屬限值更嚴格，生產環境與檢驗檢測要求也更高。

報導指出，由於兒童化妝品生產成本較高、檢測更嚴格、核准上市難度較大，部分商家為降低成本、提高利潤，以成人化妝品冒充兒童化妝品，進行虛假宣傳。類似情況不僅出現在網路平台，線下化妝品店也存在相同問題；部分店家被問及產品是否具備合規資質時，僅以「很安全」、「銷量大」等說法回應，甚至阻止拍照、將人驅離店內。

報導還指出，網路上有不少宣稱「兒童專用」的燙髮、染髮產品，商家以「嬰童級」、「溫和」、「無害」、「不刺激」等字眼宣傳。不過，大陸明文規定，兒童染髮、燙髮產品不得生產銷售。

央視追查一款「兒童專用燙髮水」的產品資訊後，相關廠商表示，該公司從未生產所謂兒童專用燙髮水，並確認該商品疑似盜用正規工廠產品資訊製作的假貨。業者指出，這類產品會接觸頭皮、刺激性大，被冒用資訊的所謂「兒童專用」燙髮水，可能帶來極大安全隱患。

此外，近期市面流行的「兒童彩妝套盒玩具」也被點名。報導指出，這類玩具外觀吸睛、膏體顏色鮮豔，使用方式與化妝品幾乎相同，可直接塗抹在臉上；依規定，這類產品也應按兒童化妝品類別生產與監管，並標示「小金盾」。

報導稱，央視購買多款「三無」彩妝套盒玩具後發現，相關商品發貨地集中在廣東汕頭澄海區。央視實地追查發現，部分沒有中文標示的產品仍在當地玩具市場販售。相關業者甚至坦言，若遭監管部門查處，會以「只做外銷」為由規避責任。

報導指出，部分兒童彩妝玩具中，會直接接觸兒童皮膚的粉碟、膏體，竟由小作坊代工生產，與大陸規定的10萬級潔淨生產車間相差甚遠。兒童化妝品與彩妝玩具市場亂象，已暴露出虛假宣傳、違規套牌、「三無」產品流通及生產環境不合規等問題，亟待進一步監管整治。

依大陸現行規定，兒童化妝品應依相關要求完成備案，並在包裝及網路宣傳頁面的醒目位置，標示兒童化妝品專用標誌「小金盾」。不過，部分標榜「兒童專用」的商品，包裝與宣傳頁面並未標示「小金盾」。（圖／央視財經調查）
依大陸現行規定，兒童化妝品應依相關要求完成備案，並在包裝及網路宣傳頁面的醒目位置，標示兒童化妝品專用標誌「小金盾」。不過，部分標榜「兒童專用」的商品，包裝與宣傳頁面並未標示「小金盾」。（圖／央視財經調查）

多款被宣稱為「兒童專用」的商品，備案適用人群其實是「普通人群」。由於兒童化妝品生產成本較高、檢測更嚴格、核准上市難度較大，部分商家為降低成本、提高利潤，以成人化妝品冒充兒童化妝品，進行虛假宣傳。（圖／央視財經調查）
多款被宣稱為「兒童專用」的商品，備案適用人群其實是「普通人群」。由於兒童化妝品生產成本較高、檢測更嚴格、核准上市難度較大，部分商家為降低成本、提高利潤，以成人化妝品冒充兒童化妝品，進行虛假宣傳。（圖／央視財經調查）

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