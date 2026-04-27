德陽文廟攜手川大 譜活化篇章

被稱為中國實施最嚴「控菸令」的城市廣東深圳，近日發生一起爭議控菸事件，一名女子稱她在已納入禁菸範圍的公交站台阻止一名男子吸菸時與對方發生衝突，警方不僅反指控她涉嫌「侮辱他人」，還要求她脫光包括內褲在內的衣物搜身，施壓讓她和解，讓她感到受辱。女子事後在網上控訴後引發全網憤怒，認為當事人遭到「裸檢羞辱」，諷刺深圳控菸是言行不一的「表演型人格」。當地官方25日晚緊急改口稱確認該男違反控菸條例並已處罰款。

2026-04-26 14:29