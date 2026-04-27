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德陽文廟攜手川大 譜活化篇章

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
德陽文廟已有800餘年歷史。本報德陽傳真
德陽文廟已有800餘年歷史。本報德陽傳真

四月廿一日，「四川大學中華文化研究院實踐基地」簽約揭牌儀式暨啟聖講壇首講活動在位於四川省德陽市的德陽文廟舉行。

儀式上，「四川大學中華文化研究院實踐基地」「四川大學孔子·孔府·孔廟研究中心」正式揭牌。未來，四川大學和德陽市政府將圍繞共建科研平台、深化文化闡釋、開設「啟聖講壇」、建設實習基地、促進文旅融合、創新保護利用等方面開展深入合作。

德陽文廟始建於南宋，占地二○八○○平方米，是大陸西部地區保存完整、規模宏大、富有地方特色的文廟。

此次合作，旨在依託四川大學的頂尖學術資源，充分發揮德陽文廟作為大陸重點文物保護單位的引領作用，建設立足西部、輻射大陸的高水準研究平台和人才培養基地，推動優秀傳統文化有機地融入生產生活。

「高校提供智力支持與人才培養，文廟供給資源場地與IP潛力，多元化合作具有顯著創新與借鑒價值」。中國孔廟保護協會副秘書長李曉頔表示。四川大學歷史文化學院（考古文博學院）副教授李倩倩則認為，文廟作為重點文保單位、公共空間與文明傳承場域的多元角色，將促使數位技術更多應用於古建預防性保護之中。

據悉，此次校地合作是將高校學術優勢與地方文化資源相結合的實際舉措，雙方將以此為起點，共築學術研究新高地，共譜活化利用新篇章，助力德陽建設國際旅遊城市，共同打造禮樂傳承新高地與文化發展新地標。

大陸

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