北京機器人半馬賽 百餘隊競速

時隔一年，人形機器人再次相聚北京。近日，二○二六北京亦莊人形機器人半程馬拉松在科創十七街鳴槍開跑。超百支機器人賽隊穿梭於泡桐大道、文博大橋和南海子公園等地，在廿一點零九七五公里賽道上挑戰極限。最終，齊天大聖隊的 「閃電」機器人以五十分廿六秒的淨用時，奪得賽事桂冠。

本屆賽事參賽隊伍約為首屆規模五倍。中國十三個省份、超百支隊伍參賽，既有北京人形機器人創新中心、榮耀、宇樹、松延動力等大型企業，也有清華、北大、中科大等高校院所，還首次吸引來了法國、德國、巴西等五支海外隊伍。

比賽鳴槍後，宇樹科技 「H1」、北京人形 「天工Ultra」、被視為 「黑馬」的榮耀 「閃電」等機器人，都可以用 「狂奔」來形容。因為跑得太快，去年陪跑的工程師今年都改坐電瓶車跟隨了。

不只是更快了。去年的半馬賽場上，有的機器人腿斷了，有的散架了，真正完賽的隊伍只有六支。但今年，一百零二支賽隊中有四十七支完賽。

各家機器人不斷地優化改進，整機結構優化，碳纖維、合金材料廣泛應用，實現整機減重約百分之十五的同時結構強度更高。

電機、電池、一體化關節等核心零部件的性能、穩定性大幅提升，為機器人提供了更強勁的動力；高密度電池和整機電池管理技術的飛躍，支撐機器人續航距離從五公里大幅提升至十公里以上。

本屆賽事，不少參賽機器人的原型都來自宇樹或天工。北京人形機器人創新中心派了三台 「天工Ultra」全自主參賽。天工Ultra升級了自研高扭矩關節和液冷散熱系統，解決了高速奔跑的發熱問題。宇樹科技首次派出官方隊伍，用的是H1人形機器人微調版，重點升級電池續航，改良腳掌結構和抓地設計，提升坡道、彎道的平衡能力。

榮耀機器人團隊包攬比賽前三。上海榮耀旗下齊天大聖隊的 「閃電」以五十分廿六秒（淨用時）的成績奪冠。這台身高一米六九、潮酷機甲風的機器人也打破了人類半程馬拉松世界紀錄（五十六分四十二秒）。亞軍由北京榮耀旗下的雷霆閃電隊奪得，季軍星火燎原隊同樣來自上海榮耀。榮耀機器人團隊成立僅一年，橫跨北京、上海、深圳三地協同研發。