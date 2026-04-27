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高峰提前 陸五一旅遊升溫

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

受「拚假」與多地試行「春假＋五一」連動影響，今年大陸「五一」旅遊市場出現前置與分流現象，預訂高峰較往年提前啟動，飯店與機票需求同步升溫。陸媒指，大陸多個旅遊平台數據顯示，飯店預訂率與房價普遍高於去年同期，長線旅遊、自駕串遊及跨城市移動需求增加，同時「海外替代遊」與小城旅遊並行升溫，市場呈現分化趨勢。旅遊需求由集中爆發轉向多波段釋放，帶動出行結構調整。

據財聯社，拚假、「春假＋五一」等，使「五一」預訂、出行高峰提前。「五一」將近，從大陸境內飯店預訂趨勢來看，今年預訂高峰明顯提前，部分飯店預訂率已超過去年同期。

其中，飯店方面，首旅酒店旗下逸扉酒店集團渠道銷售高級總監宋珊指出，今年「五一」大陸境內飯店從四月十五日進入高峰期，較去年提前七天，遊客平均停留時長由二點五天增加到三點二天。「今年『五一』假期，深度遊取代短途打卡。春假帶動下，親子家庭預訂占比過半」。

宋珊解釋，與「春假＋清明」相比，「春假＋五一」提前預訂時間更長，前者基本提前三至五天，且呈「短雙峰」之勢；「五一」假期則呈「長單峰」態勢，提前七至十五天訂單占比達百分之六十五。

錦江酒店透露，截至四月二十三日，其大陸全國飯店「五一」假期客房預訂率已超去年同期；上海、北京、廣州、武漢、天津為熱門目的地前五。景德鎮、秦皇島、延邊、廈門、貴陽等地預訂亦居高。

宋珊並指，「五一」期間逸扉酒店平均房價已超去年同期，年比漲幅高於今年清明。春秋旅遊數據顯示，截至目前「五一」出遊預訂人次亦超去年同期，國內遊年增近百分之二十。

出境遊方面，據航旅縱橫數據，截至四月二十四日出境航線機票預訂量超五十萬張，其中前往東南亞年增超百分之二十六，印尼、泰國、越南等增幅均超百分之三十。

另大陸線上旅遊平台去哪兒數據顯示，四月二十四日至四月二十六日為首個出行高峰，「請四休十一」帶動提前出遊；五一前後兩個周末整體預訂熱度年增超兩成，長線遊訂單增長超三成。

此外，二十一世紀經濟報導提到，今年五一旅遊市場在時間與空間上均出現分化，「海外替代遊」與「小城旅遊」同步升溫。多平台數據顯示，云南、四川、西藏、新疆等長線目的地熱度明顯上升。

同時，「多城串遊」訂單量增長百分之一一八，自駕遊需求同步提升，人均租車天數延長至五天。部分三線及以下城市酒店預訂量增加，價格相較一線城市更具優勢。

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