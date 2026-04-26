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中國官方：南方降雨偏多 五一長假前致災風險增加

中央社／ 台北26日電

5月1日至5日是中國「五一」長假。中國官方及氣象單位研判，今天起至4月29日，中國南方將出現新一波影響範圍大的豪雨，加上先前降雨偏多，導致土壤含水量高，「五一」長假前的致災風險增加。官方要求相關地區「清醒認識形勢嚴峻性」，全力做好防汛工作。

央視新聞報導，中國國家防總辦公室、中國應急管理部召集氣象、水利等部門會商，研判近期中國南方暴雨洪澇災害發展趨勢，並研究部署重點地區防範因應工作，細化落實下一步工作措施。

會商指出，預計26日至29日，中國西南地區東部、江漢、江南、華南等地將出現新一波豪雨過程，具有「影響範圍大」、豪雨區移動快、與先前降雨區高度重疊等特徵。

這場會商強調，臨近「五一」長假，中國南方地區已進入汛期，部分地區降雨明顯偏多，土壤含水量高，致災風險增加。因此要清醒認識形勢的嚴峻性，加強風險研判和防範因應，全力做好防汛救災各項工作。

會商並要求近期強化水庫大壩巡查防守搶險，加強日常管護和巡查防守。主要防汛期被列為「病險」的水庫一律空庫運作，加強巡堤查險，預置搶險救援力量和物資設備。

中國氣象部門稍早預測，「五一」長假前，中國南方多個地區將出現強降雨，且將襲擊先前已受影響、土壤含水量較高地區，增加洪災及山坡地崩塌風險。且今天起豪雨區將從西南地區向東移動，帶來豪雨天氣。

預測提到，27日至28日將進入豪雨主要時段，範圍涵蓋貴州、湖南、湖北、江西、廣西、廣東、福建、浙江等省區。在多波降雨區重疊下，將導致土壤含水量增大，發生土石流等地質災害的風險升高。

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