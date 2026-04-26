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香港嚴控另類煙旅各也會重罰 港官稱已在各口岸大力宣傳

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港衛生署長林文健。（中通社資料照）
香港衛生署長林文健。（中通社資料照）

香港四月三十日起實施嚴格的另類煙草產品管控措施，公眾地方一旦發現「管有」，即行重罰甚至可能入獄。因管控涵括外來旅客在內，因應五月一日大陸小長假可能大批陸客來港，港府衛生署長說港府已跨部門合作，在各口岸推出大型宣傳。

香港政府去年底通過《2025年控煙法例（修訂）條例》，今年四月三十日起禁止公眾地方管有「另類煙用物質」，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙等，不論有否吸食也屬違法，定額罰款三千港元，如事主故意妨礙執法人員執行職務及未能出示身分證，控煙酒辦督察可能會以傳票形式檢控，最高可罰一萬港元；超於數量屬「增責因素」可被檢控，最高可罰款五萬港元及監禁六個月。

港府衛生署長林文健星期天說，香港衛生署已與跨部門合作向旅客介紹新措施，包括在各口岸推出大型宣傳、由旅監局及旅發局向業界發放資訊，相信旅客不會因為未吸另類煙而不旅遊，又說港府預計大陸五一黃金周期間旅客來港情況「火熱」，不認為新措施對旅客訪港有特別影響。

林文健強調，另類煙對人體危害大，吸食人士比無吸食人士的中風比率高出三成；而另類煙內亦可能加入毒品等。按照外國經驗，不少年青人會由吸食加煙熱轉為吸食傳統煙，故要及早杜絕，否則以往的控煙成效將付諸流水。當局會繼續多管齊下，透過多媒體推廣吸食另類煙的禍害，同時會加強戒煙輔導服務等。

香港衛生署早前公布執法安排時說，香港控煙酒辦會派便衣巡查，倘發現有人違例會即時發告票，不作警告，亦將到黑點巡查，會以目測為執法基礎，看到有人公眾地方持電子煙，會視作有足夠證據發告票。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

毒品 大陸 港府

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