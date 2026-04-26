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「逐玉」難救 前中國影視龍頭華誼兄弟面臨破產重整

中央社／ 台北26日電

盛極一時的中國影視業龍頭、被譽為「中國影視第一股」的華誼兄弟，因近年來陷入龐大虧損與債務問題，日前遭債權人向法院申請破產重整且獲受理，將進入破產審查程序。中國媒體直指，儘管旗下戲劇「逐玉」大紅，對華誼兄弟扭轉頹勢仍屬杯水車薪。

綜合中國財經及娛樂媒體報導，華誼兄弟在長年陷入龐大虧損、債務及營運難以改善，以及遭債權人向法院申請破產重整下，該公司24日股價以人民幣1.77元（約新台幣8.15元）跌停作收，引起不少中國民眾唏噓。

據報導，華誼兄弟23日新增一則破產審查案件訊息，申請人為其債權人「北京泰睿飛克科技有限公司」，申請時間為4月15日，經辦法院為浙江省金華市中級人民法院，院方於23日公告此案。此舉象徵全案獲法院受理，華誼兄弟正式進入法院的破產審查程序。

報導提到，華誼兄弟23日晚間發布重大訊息，指該公司同日已收到浙江省金華市中級人民法院通知，決定對該公司啟動「預重整程序」；法院並指定北京及浙江各一家律師事務所，擔任該公司預重整的臨時管理人。

華誼兄弟說，若該公司進入重整程序且順利執行，將有利於改善公司經營和財務狀況，提升經營能力，優化公司資產負債結構。但若重整失敗，該公司將存在被宣告破產的風險，進而面臨股票下市風險。

據報導，華誼兄弟先前積欠北京泰睿飛克約人民幣1140.5萬元的廣告相關費用，一直未能支付，才使北京泰睿飛克向法院申請破產重整華誼兄弟。

華誼兄弟成立於2004年11月，2009年在中國股市創業板上市，成為「中國影視娛樂第一股」。在極盛時期，黃曉明、李冰冰、鄧超、張涵予等中國一線影視明星紛紛加盟，且一度成功整合電影、電視、藝人經紀3大業務，公司市值一度接近人民幣900億元。

但到2010年代後期，華誼兄弟推出的影視作品逐漸無法支撐高昂成本，加上稅務與合約風波，導致商譽受損，核心合作夥伴與藝人陸續離開。截至2024年底，該公司累計虧損超過人民幣81億元，淨資產卻只剩人民幣2.63億元，出現嚴重的資不抵債現象。

中國媒體報導，華誼兄弟近來推出的戲劇「逐玉」雖表現頗佳，且紅到海外，但對該公司目前陷入的巨額財務虧損而言，仍屬杯水車薪。

債務 逐玉 破產

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