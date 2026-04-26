快訊

美特勤局稱中槍特工順利出院 川普稱已親自慰問

開休旅車到台中地院後方起糾紛？男駕駛遭乘客開槍腹部中彈

台中西區府後街傳槍響...槍手逃逸 一人腹部中彈送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

影／為搶座位2女子上海地鐵爆發全武行 下場慘了！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海地鐵不到一周時間就發生兩起旅客在地鐵車廂打架事故，且爆發肢體衝突的當事人均為女性。（圖／截圖自影片）
上海地鐵不到一周時間就發生兩起旅客在地鐵車廂打架事故，且爆發肢體衝突的當事人均為女性。（圖／截圖自影片）

上海地鐵近日接連傳出旅客在車廂內大打出手的事件。上海市公安局城市軌道和公交總隊官方微博26日發布警情通報稱，2026年4月25日14時許，軌交警方接報一起打架警情。經初步調查，32歲的曾姓女子與66歲吳姓婦人在地鐵1號線車廂內，因爭搶座位引發肢體衝突。

通報表示，警方對此已行政立案，將依法進行處理。警方提醒旅客自覺遵守相關規定，共同維護良好出行環境。對於擾亂公共交通正常秩序的各類違法犯罪行為，警方將嚴格依法查處。

上海新民晚報25日報導，本月17日約8時30分，上海地鐵11號線也曾發生兩名女子在車廂內打架事件。報導稱，當天步姓與張姓女子因上車擁擠發生肢體碰撞引發口角，最後升級為肢體衝突，雙方大打出手。後經傷勢鑑定，兩人均有輕微傷，兩名女子最後也因毆打他人遭軌交公安依法行政拘留。

車廂 上海 地鐵

延伸閱讀

深圳女在公交站制止男吸菸 結局竟被帶到派出所「裸檢」

女制止吸菸遭裸檢背後／最嚴「控菸令」 APEC前拚落地

區間車淹水乘客急Call列車長…打開廁所「驚見裸男洗澡」 台鐵：移送鐵警偵辦

大甲媽回鑾彰化再爆推擠衝突 女子被警壓制恐涉妨害公務

相關新聞

深圳女在公交站制止男吸菸 結局竟被帶到派出所「裸檢」

被稱為中國實施最嚴「控菸令」的城市廣東深圳，近日發生一起爭議控菸事件，一名女子稱她在已納入禁菸範圍的公交站台阻止一名男子吸菸時與對方發生衝突，警方不僅反指控她涉嫌「侮辱他人」，還要求她脫光包括內褲在內的衣物搜身，施壓讓她和解，讓她感到受辱。女子事後在網上控訴後引發全網憤怒，認為當事人遭到「裸檢羞辱」，諷刺深圳控菸是言行不一的「表演型人格」。當地官方25日晚緊急改口稱確認該男違反控菸條例並已處罰款。

影／為搶座位2女子上海地鐵爆發全武行 下場慘了！

上海地鐵近日接連傳出旅客在車廂內大打出手的事件。上海市公安局城市軌道和公交總隊官方微博26日發布警情通報稱，2026年4月25日14時許，軌交警方接報一起打架警情。經初步調查，32歲的曾姓女子與66歲吳姓婦人在地鐵1號線車廂內，因爭搶座位引發肢體衝突。

衝業績、「設計」6少年吸毒 南京派出所副所長被判5年

江蘇南京一派出所副所長馬某犯欺騙他人吸毒罪，25日一審被判刑五年。判決書顯示，馬某為完成「緝毒任務」，竟找到社會人員徐某提供涉毒線索，2024年1月徐某通過他人召集6名未成年人後，馬某將含有依托咪酯（Etomidate）的電子菸交給徐某，徐某等人在一家賓館誘使六名未成年人吸食電子菸，隨後聯繫馬某將六名未成年人查獲。對此，網友痛斥馬某「喪盡天良」。

陸影音平台愛奇藝「AI藝人庫」引爭議 陸官媒：不得突破人文底線

大陸線上串流影音平台公司愛奇藝日前高調宣布上百位藝人進駐其平台「AI藝人庫」，消息一出引發軒然大波。對此，大陸官媒發出評論文章指出，文化產品不同於一般商品，不僅要算「經濟帳」，更要算「人心帳」。技術可以狂奔，但絕不能踩踏人文底線。

女制止吸菸遭裸檢背後／最嚴「控菸令」 APEC前拚落地

深圳女子在公交站台用飲料熄滅一名男子的香菸，進而爆發衝突，引發熱議。該事件的背後有時事因素，今年APEC領導人峰會將在11月在深圳舉行，為迎接這一國際盛事，深圳近期發力完善市政，提升城市國際化形象，除了早前大規模清理華強北「電雞」（電動單車），控菸亦是其中一項重點。本月2日起，深圳所有高鐵和動車站台全域禁菸。但巴士站、高鐵站吸菸隨處可見，嚴格的控菸令在執行效果上屢遭詬病。

陸「五一」預訂高峰提前 深度遊與小城出行升溫

受「拚假」與多地試行「春假＋五一」連動影響，今年大陸「五一」旅遊市場出現前置與分流現象，預訂高峰較往年提前啟動，飯店與機票需求同步升溫。陸媒指，大陸多個旅遊平台數據顯示，飯店預訂率與房價普遍高於去年同期，長線旅遊、自駕串遊及跨城市移動需求增加，同時「海外替代遊」與小城旅遊並行升溫，市場呈現分化趨勢。旅遊需求由集中爆發轉向多波段釋放，帶動出行結構調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。