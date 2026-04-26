影／為搶座位2女子上海地鐵爆發全武行 下場慘了！

上海地鐵近日接連傳出旅客在車廂內大打出手的事件。上海市公安局城市軌道和公交總隊官方微博26日發布警情通報稱，2026年4月25日14時許，軌交警方接報一起打架警情。經初步調查，32歲的曾姓女子與66歲吳姓婦人在地鐵1號線車廂內，因爭搶座位引發肢體衝突。

通報表示，警方對此已行政立案，將依法進行處理。警方提醒旅客自覺遵守相關規定，共同維護良好出行環境。對於擾亂公共交通正常秩序的各類違法犯罪行為，警方將嚴格依法查處。

上海新民晚報25日報導，本月17日約8時30分，上海地鐵11號線也曾發生兩名女子在車廂內打架事件。報導稱，當天步姓與張姓女子因上車擁擠發生肢體碰撞引發口角，最後升級為肢體衝突，雙方大打出手。後經傷勢鑑定，兩人均有輕微傷，兩名女子最後也因毆打他人遭軌交公安依法行政拘留。