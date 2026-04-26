陸影音平台愛奇藝「AI藝人庫」引爭議 陸官媒：不得突破人文底線

大陸線上串流影音平台公司愛奇藝日前高調宣布上百位藝人進駐其平台「AI藝人庫」，消息一出引發軒然大波。對此，大陸官媒發出評論文章指出，文化產品不同於一般商品，不僅要算「經濟帳」，更要算「人心帳」。技術可以狂奔，但絕不能踩踏人文底線。

大陸官媒經濟日報26日發出題為「技術狂奔豈能突破人文底線」的評論文章指，AI技術正在顯著降低影視製作成本、縮短周期、降低門檻，是產業發展趨勢。但此次爭議反映三個「沒想到」，包括社會對「真人」的高度依附、相關言論觸及職業尊嚴，以及AI「造臉」引發反感。

文章指出，即使AI可生成高品質內容，觀眾仍偏好具真實感與生命力的表演，顯示市場對「真實性」需求提升。同時，所謂「真人實拍或成非遺」的說法，在傳播過程中易被解讀為演員可被取代，涉及對專業價值與創作規律的誤判。此外，過去未經授權使用肖像與聲音的情況頻傳，使表演者被視為可拆解的數位素材，引發對人被工具化的疑慮。儘管平台事後稱入駐僅代表接洽意願，但仍引發觀眾不滿與行業不安。

此外，文章提到，愛奇藝這次翻車，給行業帶來三點啟示：

一、任何涉及真人數據的AI項目，都必須以授權清晰、邊界明確為不可逾越的底線。技術創新的前提是合規，只有守住法治與倫理的軌道，才能真正行穩致遠。

二、AI是助手，不是替身。平台的初衷是用AI降本增效。但應明確，修復老片、輔助剪輯、提高後期效率等技術活，可以交給AI。而編劇、表演、導演等核心創意環節，必須留給真人。人類可以訓練AI當好副駕駛，但不是讓它奪走方向盤。

三、文化產品的靈魂，永遠是人。文藝創作要「紮根人民、紮根生活」，真實、真誠、真情，永遠是打動人心的力量。技術越發展，越要堅持以人民為中心的創作導向，越要珍視那些沾泥土、帶露珠、冒熱氣的鮮活表達。

文章最後寫道，要肯定企業擁抱創新的勇氣，不會因一次翻車就否定其探索方向。但這次教訓值得反思：文化產品不同於一般商品，不僅要算經濟帳，更要算人心帳。技術可以狂奔，但絕不能踩踏人文底線。這記警鐘，不僅為涉事平台而鳴，更應讓整個文娛領域乃至所有追逐AI紅利的市場各方警醒。

另據觀察者網，愛奇藝20日在愛奇藝世界大會上宣布，旗下平台「納逗Pro」已與上百位明星藝人達成AI授權合作。愛奇藝創始人兼首席執行長龔宇稱，現今演員拍戲動輒數月、幾乎沒有個人生活，若導入AI技術，演員一年可從拍4部戲提升至14部，同時擁有更多休息時間，並且提出「未來真人實拍可能會成為非遺」。