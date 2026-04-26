陸「五一」預訂高峰提前 深度遊與小城出行升溫

受「拚假」與多地試行「春假＋五一」連動影響，今年大陸「五一」旅遊市場出現前置與分流現象，預訂高峰較往年提前啟動，飯店與機票需求同步升溫。陸媒指，大陸多個旅遊平台數據顯示，飯店預訂率與房價普遍高於去年同期，長線旅遊、自駕串遊及跨城市移動需求增加，同時「海外替代遊」與小城旅遊並行升溫，市場呈現分化趨勢。旅遊需求由集中爆發轉向多波段釋放，帶動出行結構調整。

據財聯社，拚假、「春假＋五一」等，使「五一」預訂、出行高峰提前。「五一」將近，從大陸境內飯店預訂趨勢來看，今年預訂高峰明顯提前，部分飯店預訂率已超過去年同期。

其中，飯店方面，首旅酒店旗下逸扉酒店集團渠道銷售高級總監宋珊指出，今年「五一」大陸境內飯店從4月15日進入高峰期，較去年提前7天，遊客平均停留時長由2.5天增加到3.2天。「今年『五一』假期，深度遊取代短途打卡。春假帶動下，親子家庭預訂占比過半。」

宋珊解釋，與「春假＋清明」相比，「春假＋五一」提前預訂時間更長，前者基本提前3至5天，且呈「短雙峰」之勢；「五一」假期則呈「長單峰」態勢，提前7至15天訂單占比達65%。

錦江酒店透露，截至4月23日，其大陸全國飯店「五一」假期客房預訂率已超去年同期；上海、北京、廣州、武漢、天津為熱門目的地前五。景德鎮、秦皇島、延邊、廈門、貴陽等地預訂亦居高。

宋珊並指，「五一」期間逸扉酒店平均房價已超去年同期，年比漲幅高於今年清明。春秋旅遊數據顯示，截至目前「五一」出遊預訂人次亦超去年同期，國內遊年增近20%。

出境遊方面，據航旅縱橫數據，截至4月24日出境航線機票預訂量超50萬張，其中前往東南亞年增超26%，印尼、泰國、越南等增幅均超30%。

另，大陸線上旅遊平台去哪兒數據顯示，4月24日至4月26日為首個出行高峰，「請4休11」帶動提前出遊；五一前後兩個周末整體預訂熱度年增超兩成，長線遊訂單增長超三成。

此外，21世紀經濟報導提到，今年五一旅遊市場在時間與空間上均出現分化，「海外替代遊」與「小城旅遊」同步升溫。多平台數據顯示，云南、四川、西藏、新疆等長線目的地熱度明顯上升。

同時，「多城串遊」訂單量增長118%，自駕遊需求同步提升，人均租車天數延長至5天。部分三線及以下城市酒店預訂量增加，價格相較一線城市更具優勢。

在出行選擇方面，小城旅遊與「躺平式度假」受到關注，縣域旅遊產品預訂熱度年增128%。另，演唱會與體育賽事亦帶動區域旅遊需求，「跟著賽事去旅行」成為新型消費模式之一。