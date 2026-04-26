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北影節／于和偉封帝 81歲袁和平獲終身獎：我才18歲

世界日報／ 中國新聞組／北京26日電
于和偉獲最佳男主角獎。 （中新社）
于和偉獲最佳男主角獎。 （中新社）

第十六屆北京國際電影節閉幕式暨天壇獎頒獎典禮昨晚舉行，中國演員于和偉、喬杉憑藉在電影「森中有林」中的精彩表現分別獲得最佳男主角和最佳男配角獎。香港著名導演袁和平獲終身成就獎，81歲的他在台上說，他還是18歲打拚的年紀，「我會繼續打，繼續再闖」。87歲國家一級女演員吳彥姝為獲得最佳女主角獎之一的80歲英國老牌女星頒獎時，兩人也都說自己還年輕，還有很多角色可以演，這一幕感動全場。

據文匯報、北京日報報導，本屆「天壇獎」共16部入圍影片，從139個國家和地區的1826部影片中層層篩選而出，其中包括4部國產電影。中國電影「森中有林」演員于和偉、喬杉分獲最佳男主角和最佳男配角獎；英國電影「危情蜻蜓」獲最佳影片等三項大獎；最佳女主角開出「雙黃蛋」，由「危情蜻蜓」女主角安德麗婭·賴斯伯勒和布蘭達·布萊斯獲得。

于和偉從張譯和段奕宏手中接過獎盃時表示，「我很喜歡這個故事，講的是我家鄉瀋陽的故事，我是半個瀋陽人，我了解這片土地上都有什麼樣的人，片中他們可能有點傻，有點愣，但他們一樣有濃烈的情感和愛。只要一個故事裡有愛，就能跟不同地域的人們交流」。最後，他激動地說：「我愛電影，我愛這個世界」。

最佳男配角獎喬杉則是一句「太突然了」形容心情，他接過獎盃後幽默地說，「看著台下坐著這麼多的藝術家，都在聽我講話的時候，感覺太過癮了」。他也感謝了坐在台下的妻子，「感謝太太，以前沒有人簽我，你冒充我的經紀人，一直到今天。感謝你這麼多年都沒有分我的成」。

組委會特邀87歲的吳彥姝上台為最佳女主角兩位得主頒獎。80歲的布蘭達·布萊斯上台後分享，自己幾周前剛過完生日，吳彥姝對她說：「我們都還很年輕」，布蘭達·布萊斯開心地回應：「是的，我們還有很多角色可以演」。這一幕，感動了在場的很多觀眾。

最佳女配角由「天火之後」中14歲的葡萄牙女演員馬達萊娜·庫尼亞獲得，她上台後激動得淚流滿面，「我很榮幸，我非常喜歡北京，這個城市真的很美」。

今年「終身成就獎」得主袁和平從梁紹鴻、元華、吳京、張晉等人邊耍功夫邊傳遞獎盃到他的手中，感謝他對華語功夫電影的卓越貢獻；現場AI短片讓袁和平與父親袁小田實現跨時空對話，場面令人動容。

「北京是我父親的故鄉，今天（25日）我也算是回家了。謝謝北京國際電影節，這是我從事電影業以來獲得的最高榮譽」，袁和平在獲獎後致謝袁家班，並稱這份榮譽不是句號，而是逗號，「我不是81歲，我是18歲，我還是會繼續打拚的」。

獲終身成就獎的袁和平（左）和他的老搭檔、導演吳思遠。（中新社）
獲終身成就獎的袁和平（左）和他的老搭檔、導演吳思遠。（中新社）

布蘭達·布萊斯領獎並發表獲獎感言。 （中新社）
布蘭達·布萊斯領獎並發表獲獎感言。 （中新社）

中國 電影 演員

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